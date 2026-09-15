Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Truck Accident: ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ୪ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୬ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପାଟପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜନାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ୬ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ୪ ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦିଗପହଣ୍ଡି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
2.UPI New Rules 2026: UPI ପେମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ₹୨,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UPI ପେମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି Merchant Discount Rate (MDR) ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ₹୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର Person-to-Merchant (P2M) ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ରେ ନୂଆ MDR ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ। ଏନେଇ NPCI ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଓ ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ₹୨,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ P2M UPI ପେମେଣ୍ଟରେ MDR ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ମୂଲ୍ୟର ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ MDR ଭାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
3.MKCG: ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୁଣି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ମେଡିକାଲର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ଥିବା ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରେ ଲାଗିଥିବା ଏସିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଓଟି ଭିତରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ପରତା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା।
4.Omfed: ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଦୁଗ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଏବେ ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଓମ୍ଫେଡ୍ର ବୋତଲ ପାଣି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ଲେଭର୍ର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଓମ୍ଫେଡ୍ର ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରକୁ ଆଣିବା ନେଇ ବୋର୍ଡ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ବୋର୍ଡର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଓମ୍ଫେଡ୍ର ଉତ୍ପାଦ ତାଲିକା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ।
5.Swatantra Bhardwaj: ଦିଲ୍ଲୀର ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ମାରପିଟ୍ ମାମଲାରେ ଅତିରିକ୍ତ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ (ASJ) ସୌରଭ ପ୍ରତାପ ସିଂହ ଲାଲରଙ୍କ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ୩ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜ ନିୟମିତ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କୋର୍ଟ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ମିଳିବା ପରେ ସେ ଆସନ୍ତା ୧ରୁ ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
6.Dara Singh: ଜେଲ୍ରୁ ଦାରା ସିଂଙ୍କ ଆଗୁଆ ମୁକ୍ତି ନେଇ ଆଶା ଏବେ ମଉଳିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରିଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ (SSRB) ଦାରା ସିଂଙ୍କ ଆଗୁଆ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ୩୧ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେବାକୁ ଥିବାରୁ SSRBର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ SSRB ଦାରା ସିଂଙ୍କ ଆଗୁଆ ମୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଆବେଦନକୁ ୫ ଥର ଖାରଜ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
7.Koraput Coffee: ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ କଫି ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ସୀମା ଡେଇଁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୋରାପୁଟ କଫି ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଏହାର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ‘ମନ୍ କି ବାତ୍’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ କୋରାପୁଟ କଫି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଭଳି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ କୋରାପୁଟ କଫିର ପ୍ରଚାର ଓ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ହେବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
8.Cyclone Warning: ଦେଶର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇପାରେ। ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ୩ଟି ଉଷ୍ଣମଣ୍ଡଳୀୟ ଚକ୍ରବାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗରରେ ଏଭଳି ଚକ୍ରବାତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକଳନ ପରେ ଉପକୂଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସତର୍କତା ବଢ଼ିଛି। ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚକ୍ରବାତର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ କେରଳ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଚକ୍ରବାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ପବନ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିବ।
9.Gurugram Hit-And-Run Case: ଗୁରୁଗ୍ରାମ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ବୈନ୍ସଲାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର (୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬) ଦିନ ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ବୈନ୍ସଲାଙ୍କ ଉପରେ 'ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ'ର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ BNS (ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା)ର ଧାରା ୧୨୫ ଏବଂ ୨୮୧ ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ FIR ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଧାରା ୧୨୫ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡିତ ଥିବାବେଳେ, ଧାରା ୨୮୧ ଅସାବଧାନତାର ସହ ଗାଡି ଚଳାଇବା ସହ ଜଡିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପୋଲିସ FIR ରେ BNSର ଧାରା ୧୦୯ ମଧ୍ୟ ଯୋଡିଛି, ଯାହା 'ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ' ଅଭିଯୋଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ।
10.Bhuvneshwar Kumar: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ର ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ପୁଣିଥରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ସିଜନ୍ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ବଢ଼ିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାର କଠିନ ସମୟକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ ୪ ବର୍ଷ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଶେଷଥର ପାଇଁ ୨୦୨୨ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଆଉ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଲଗାତାର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ପୁଣି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି।