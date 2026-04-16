Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାରା ଦିନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..
Trending Photos
1.Trump: ଇସ୍ରାଏଲ-ଲେବାନନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା। ଘୋଷଣା କଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଦୁଇ ଦେଶ ସହ ମିଶି କାମ କରିବାକୁ ଭାନ୍ସ ଓ ରୁବିଓଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।
2.Health Department: ଜନସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବଦଳି। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି। ସମ୍ବଲପୁର CDMO ପ୍ରଦୀପ ହୋତାଙ୍କୁ ଜନସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ବ। ମହେଶ ମୋହନ ପଣ୍ଡା ହେଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ।
3.Srimandira: ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଉତ୍ତୋଳନ। କୀର୍ତ୍ତନ ଚକଡ଼ା ଭିଡିଓ ସହ ପତିତପାବନ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ। ଜଣେ ନାବାଳିକା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦ୍ବାରା ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେବାୟତଙ୍କ ନଜରରେ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ମୋବାଇଲ୍ ଜବତ। ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ୍ ସହ ନାବାଳିକାକୁ ପୋଲିସର ପଚରାଉଚରା।
4.Ratna Bhandar:ଆଜିର ଗଣତି ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସୂଚନା। କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଓ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଗଣତି ଜାରି ରହିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହୋଇନି। ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଓ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ସ୍ବଚ୍ଛତାର ସହ ସରିଛି, ୧୯୭୮ ତାଲିକା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଠିକ୍ ମେଳକ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ୧୯୭୮ ଗଣତିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମନ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତି ଓ ମେଳକରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହୋଇନି।
5.Transfer Policy For OAS Ans ORS: ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (OAS) ଗ୍ରୁପ-A (ଜୁନିୟର ଶାଖା) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ସେବା (ORS) ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ନୂତନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛି। ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଆସିଛି।
6.School Holiday 2026: ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସାରା ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ସରକାରଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଭାଗ ବିକଶିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି, ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।
7.PM Modi: ୨୦୨୯ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଡିଲିମିଟେସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସରକାର ଗୁରୁବାର ତିନୋଟି ବିଲ୍ - ସମ୍ବିଧାନ (131ତମ ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ୨୦୨୬, ଡିଲିମିଟେସ୍ ବିଲ୍ ୨୦୨୬, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଇନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ୨୦୨୬- ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ୨୦୨୯ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରୁ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରାୟ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା।
8.Odisha Weather Report: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ତାତିରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଉପରମୁହାଁ ପାରଦ। ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ପାରଦ। ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢି ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି ହେବ। ୧୬ ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
9.Putin Visit India: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କ୍ରେମଲିନ ଏହି ସୂଚନା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଛି। ଆଗାମୀ ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଠକ ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷ, ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମେଣ୍ଟର 18ତମ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଉପସାଗର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଘାତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଶେଷକରି ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ସମେତ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ବାଣିଜ୍ୟ, ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିଶ୍ୱ ଶାସନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
10.Jubin Nautiyal Marriage: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଜୁବିନ୍ ନୌଟିୟାଲ୍ ଏବେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଏହି ବଲିଉଡ ଗାୟକ ଲୁଚିଛପି ବିବାହ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ପୂରା ସରପ୍ରାଇଜ କରିଦେଇଛି। ଜୁବିନ୍ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବିବାହ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କେବଳ ନିକଟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।