Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Trending Photos
1.MahaShivratri: ଆଜି ପବିତ୍ର ଜାଗର ପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି। ପବିତ୍ର ଫାଲଗୁନ କୃଷ୍ଣ ଚର୍ତୁଦ୍ଦଶୀର ଶେଷ୍ଠ ରାତ୍ରୀ ବା ମହାଶିବରାତ୍ରୀ। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବେ ଉପବାସ ଓ ଉପାସନା। ଏହି ମହାନ ପର୍ବ ପାଇଁ ଏକାମ୍ରରେ ସରିଲାଣି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଭକ୍ତଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସସେବା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି, ଜରୁରି କାଳିନ ମେଡିକାଲ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା, ସ୍ନାନ ଶୌଚ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଭଜନ ଜଣାଣ, ପ୍ରବଚନ ସାଙ୍ଗକୁ ସମସ୍ତ ଜରୁରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ପୁଲିସ ମୁତୟନ ସହ ସିସି କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସେପଟେ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀନି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମୁତାବକ ମହାଶିବରାତ୍ରୀରେ ମହାଦୀପ ରାତି ୧୦ଟାରେ ଉଠିବା ପରେ ଚାରି ପ୍ରହର ପୂଜା, ହରିହର ଭେଟ, ବଡ଼ସିଂହାର ଓ ପହୁଡ ସୋମବାର ଭୋର ସାଢେ ୫ଟାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ । ଏ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
2.Mahashivratri 2026: ଆଜି ହେଉଛି ଫାଲଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି। ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଧରାପୃଷ୍ଟରେ ଚାଲିଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ତଥା ଜାଗର ଉତ୍ସବ। ଆଉ ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠ ହୋଇଉଠିଛି ଉତ୍ସବମୁଖର। ହଜାର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଛି। ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ରାତ୍ର ୧୨ଟାରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ଆଜି ରାତି ୧.୩୦ରୁ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହରିହର ଭେଟ ନିତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାପରେ ତିନିଟାରୁ ଚାରିଟା ମଧ୍ଯରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ତଥା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
3. Odisha Politics: ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ (BMJD) ରାଜ୍ୟ କମିଟି ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ସହ ସାଂଗଠନିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାନେତ୍ରୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି। ୨୬ଟି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସଭାନେତ୍ରୀ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ୧୫୮ ଜଣଙ୍କୁ ଉପସଭାନେତ୍ରୀ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା, ସମ୍ପାଦିକା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଜୋନାଲ୍ ସଭାନେତ୍ରୀ ଓ ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ଭାବେ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।
4.US Attack on Syria: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିରିଆରେ ଆମେରିକା ନୌସେନା ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ (ISIS) ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବୋମା ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଗତ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 30ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ 10ଥର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି। ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ନିଜେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ପଛର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି।
5.Kedarnath Temple: ପ୍ରତିବର୍ଷ, ବଦ୍ରିନାଥ-କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ ହେବାର ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ରେ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କପାଟ ଖୋଲିବା ନେଇ ଫେବୃଆରୀ ୧୫, ମହାଶିବରାତ୍ରିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାର ୨୨ ଏପ୍ରିଲ ବୁଧବାର ଦିନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ଦିନ ସକାଳ ୮ଟାରୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
6.Ganjam: ଗଞ୍ଜାମ ଖଲ୍ଲିକୋଟର ଛାତ୍ର ମିହିର ପ୍ରଧାନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି CM ମୋହନ ମାଝୀ। CMRFରୁ ୪ ଲକ୍ଷର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ୪ ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
7.BJP: ୧୭ରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେମିତି କରିବେ ସଂଗଠନ ସେନେଇ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ବିଧାୟକ, ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନେବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଓ ପରେ ୨୫ରେ ଜୋନାଲସ୍ତରୀୟ ଟ୍ରେନିଂ ହେବ, ଜୋନାଲସ୍ତରୀୟ ଟ୍ରେନିଂରେ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗ ଦେବେ। ନିତିନ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ।
8.Rajnagar: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରେ ଜାତିଆଣା ଆରୋପ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣା। ଘଡ଼ିଆମାଳ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ନୂଆଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଲେ ଆଲୋଚନା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଙ୍ଗତ ଭୋଜନରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବସି ଖାଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସହାୟିକା ଖାଦ୍ୟ ପରଷିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା। କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ଜାତୀୟସ୍ତରକୁ ଯାଉ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି।
9.Puri: ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାବେଳେ ୫ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଉଦ୍ଧାର। ପ୍ରଥମେ ସେକ୍ଟର ୨ରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ୩ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପରେ ସେକ୍ଟର ୧୦ରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ୨ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଉଭୟ ଘଟଣାରେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଲାଇଫଗାର୍ଡ।
10.Ind vs Pak: ଚଳିତ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଆଜି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମହାଲଢେଇ ହେବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଟାଇଲଟେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ। ଗୃପ ଏ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନଜର ଏହି ମ୍ୟାଚ ଉପରେ ରହିବ। ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା ସର୍ବଦା ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜୁଥିଲେ ହେଁ ଏଥର ଅନେକ ବିବାଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟ ଦେଶର ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭାବନା ଓ ଉତ୍ସାହ ମ୍ୟାଚର ରୋମାଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମହାକାବ୍ୟିକ ମୁକାବିଲା କଲମ୍ବୋର ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।