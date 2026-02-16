Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Trending Photos
1.Odisha News: ଜୟପୁର ସହରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ବିକ୍ରମଦେବ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ କବାଡ଼ିଖାନାରେ ନିଆଁ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ନିଆଁ ଲିଭାଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍।
2.Ratna Bhandar: ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ପ୍ରଥମେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ, ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ସମୀକ୍ଷା। ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି।
3.Loknath Temple: ଭୋର ୫ଟାରେ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କ ଉଠିଲା ମହାଦୀପ। ହରି ହର ଭେଟ ନୀତି ପରେ ମହାଦୀପ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଉଠିଛି।
4.India All Imact Summit: ଆଜିଠୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ ୨୦୨୬। ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ AI ମହାକୁମ୍ଭକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ଠାରେ ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସମ୍ମିଳନୀ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ୪୫ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନ୍ ଓ ଗୁଗଲ୍ ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ସାମିଲ ହେବେ।
5.Weather Report: ରାଜ୍ୟରୁ ଗାଏବ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଶୀତ। ଆଜି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ ବଢ଼ିବା ସହ ପୁଣି ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କମିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କମିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଧିରେ ଧିରେ ଆହୁରୀ କମିବ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ତଥା ଶୀତର ସହର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣିରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ହାଲୁକା ରହିଛି। ସେହିପରି କୋରାପୁଟ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ସୋମବାରରେ ଫୁଲବାଣୀ ଓ ରାଉରକେଲାର ତାପମାତ୍ରା ୧୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୧୩ ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମାଲକାନାଗିରି, କୋରାପୁଟ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ନୁଆପଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ବଲାଙ୍ଗିର ଓ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
6.Assembly: ଧାନକିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏ ନେଇ ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ବି ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ୧୫୦ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ୍ରୁ ଅଧିକ ଧାନ ନ କିଣିବାକୁ ନିୟମ କରିଥିବାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକମାନେ ଖପ୍ପା ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ହୁଲସ୍ତୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
7.Sarthak Mahapatra: ନାବିକ ପୁଅକୁ ଖୋଜି ନ ପାଇବା ପରେ ମାଆ ଓ ମାମୁ ନିରାଶ । ନିଖୋଜ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ନାବିକ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ମାଆ ରଶ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମାମୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲେ।
8.Geeta Pattnaik: ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି । ବ୍ରେନଷ୍ଟ୍ରୋକ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ। କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି। ଭଜନ, ଜଣାଣ, ଛାନ୍ଦ, ଚମ୍ପୁ, ଆଧୁନିକ ଗୀତ ପାଇଁ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ୍ଟ ଗାୟିକା ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ।
9.Odisha News: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍–ବଲାଙ୍ଗିର ଟ୍ରାକ୍ର ଟନେଲ୍ ୭ରେ ଆଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥାପନ କଲା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ପୁରୁଣାକଟକ-ଚାରିଛକ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ୧,୯୭୫ ମି. ଲମ୍ବା ଟନେଲ୍- ୭ । ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବ୍ୟବସ୍ଥା।
10. India vs Pakistan: ଭାରତର ପାକିସ୍ତାନ ବିଜୟ। T-20 ବିଶ୍ବକପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ବିଜୟ । ୬୧ ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ୧୭୬ ରନକୁ ପିଛା କରି ୧୧୪ ରନରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଆଉଟ୍ ।କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଇଶାନ କିଶାନ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ଖୁବ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲେ। ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ଅକ୍ସର ପଟେଲଙ୍କ ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ଜିତିବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ବହନ କରିଛି। ଭାରତ ୬୧ ରନ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ୬ ପଏଣ୍ଟ୍ ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍ A ରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ସୁପର ୮ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଭାରତ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ୮-୧ ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି।