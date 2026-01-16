Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Trending Photos
1.Sundargarh: ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ୍ ଓ କଲେଜ ବନ୍ଦ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସଂଧ୍ୟା ୬ରୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ। ହ୍ବାଟସ ଆପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଏକ୍ସ ଭଳି ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟ୍ଫର୍ମ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ଣ ୩ଟାରୁ ସହରରେ BNS ୧୬୩ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
2.Banapur: ବାଲୁଗାଁ ବାଣପୁର ବଜାରରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିଭାଗର କଡାକଡି ଯାଞ୍ଚ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ୪ ଜଣିଆ ଟିମ୍ର ଚଢାଉ। ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଚାଲିଥିବା ଦୋକାନ ସିଲ୍, ଔଷଧ ଜବତ। ବାଣପୁର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିଲା ରେଡ୍। ୩ ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଚଢାଉ।
3.Odisha Politics: ଦଳର ୨ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ୱିତ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବିଜେଡି। ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଏବଂ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ। ଉଭୟ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଗତ ୨୦୨୪ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ।
4.Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ଖସିବା ସହ ପୁଣି ଶୀତ ବଢ଼ିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ଯ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଥରାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାମାନ୍ୟ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଥିଲା ପାରଦ। ପୁଣି ଥରେ ଆଜିଠୁ ଶୀତ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ତଥା ଶୀତର ସହର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ‘ଘୁ.ଉଦୟଗିରି’ରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଘୁ.ଉଦୟଗିରି ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ହେଲା ତାପମାତ୍ରା ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି।
5.Delhi Weather: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ବହୁତ ତଳେ ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଶୀତ କୋପରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଥଣ୍ଡା ସହିତ, ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, AQI 349 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା "ଅତି ଖରାପ" ବର୍ଗରେ ରହିଛି। ହରିୟାଣାର ହିସାର ସହରରେ ସର୍ବାଧିକ ଥଣ୍ଡା ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ପାରଦ 0.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ଖସିଯାଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଛଅ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍।
6.The Board of Peace: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା-ସମର୍ଥିତ ଯୋଜନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ତାଙ୍କ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ, ବୋର୍ଡ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଢାଞ୍ଚାର ଅଂଶ ଭାବରେ ଗାଜାର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଏକ ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟିକ୍ କମିଟି ତଦାରଖ କରିବ।
7.BMC: ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମିଷ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନିୟମ ମାନିବାକୁ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ BMCର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦୋକାନ ପରିସରରେ ବର୍ଜ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଜ୍ୟକୁ ଖୋଲା ପାତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନ୍, ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଆବର୍ଜନା ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟ କେବଳ ବିଏମ୍ସି ସଫେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
8.Odisha News: ଖୋର୍ଦ୍ଧା: କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଶିକ୍ଷକ ଗିରଫ। ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ।
9.Brownsugar: ସରସ୍ବତୀପୁରରୁ ୧୬୫ ଗ୍ରାମ୍ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ। ବିକ୍ରି ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ଭୋଗରାଇ ଅବକାରୀ ଟିମ୍। ଜବତ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ମୂଲ୍ୟ ୧୬ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା। ଜଣେ ଯୁବକ ଗିରଫ, ନଗଦ ୧୦୭୦ ଟଙ୍କା ଜବତ।
10.Almadina: ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀକୁ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳ ପୋରବନ୍ଦର ନିକଟରୁ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ମାଛଧରା ବୋଟ୍ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ୯ଜଣ ଅଟକ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆରବ ସାଗର ଦେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ 'ଅଲ୍ ମଦିନା' ବୋଟ୍ ଜବତ ହୋଇଛି