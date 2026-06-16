Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..

1.Education: ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି-୨୦୨୦ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକରେ ବନାନ ଭୁଲ, ତଥ୍ୟଗତ ଅସଙ୍ଗତି ଏବଂ ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ତ୍ରୁଟି ସହ ମୋଟ ୧୬୭୮ଟି ଭୁଲ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାମ ଭୁଲ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଚିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାର ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେହିପରି ନିୟମଗିରିକୁ ‘ନିଗମଗିରି’ ଏବଂ ଡଙ୍ଗରିଆ ଜନଜାତିକୁ ‘ଡୋଙ୍ଗାରିଆ’ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଏବେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି।
2.Third day of Raja: ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗଣପର୍ବ ରଜର ଆଜି ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଦିନ। ରାଜ୍ୟର ଗାଁଠାରୁ ସହର ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦର ସହ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଦୋଳି ଖେଳ, ପିଠା-ମିଠାର ଆସର ଓ ରଜ ପାନର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ପରିବେଶ। ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ରଜ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।
3.Odisha Crime: ରାଉରକେଲା ସହରର ସେକ୍ଟର-୬ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ସ୍କୁଲ୍ ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୬ରୁ ୭ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଯୁବକଙ୍କ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ, ହତ୍ୟାର ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଛି।
4.BEMC: ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ସମୟରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ୬ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଶ୍ମଶାନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲକୁ ବିରୋଧ କରି କର୍ପୋରେଟର ଶ୍ୱେତାରେଖା ତ୍ରିପାଠୀ ବୈଠକ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କର୍ପୋରେଟର ନିଜ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ନିଗମ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
5.Kendrapara: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୁଦାନଗରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସୁକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଧମକଚମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ ନ୍ୟାୟିକ ହେଫାଜତକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
6.Crime: ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଆଲୋକ ଦାସକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଲୋକ ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ଆଲୋକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ଆଲୋକ ଦାସ। ସନ୍ତୋଷ ରଣା ଓ ଶୁଭମ ରଣା ଗିରଫ ପରେ ଆଲୋକ ଦାସକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସନ୍ତୋଷ ଓ ଆଲୋକ ଉଭୟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନରେ ଆସି କ୍ରାଇମ୍ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଶମ୍ଭୁ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ପୁଣି ଗିରଫ ହୋଇଛି।
7.Mahanadi Water Issue: ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକ ୨୬ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୧୧ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ଓ ଆଇନଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ଓ ଆଲୋଚନାର ସୁଯୋଗ ମାଗିଥିବାରୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଏହି ବିଶେଷ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ବୈଷୟିକ ଓ ଆଇନଗତ ଦଳ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମତବିନିମୟ କରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ (ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି)ର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ଏହି ଆଲୋଚନା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି।
8.NEET Exam: ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃପରୀକ୍ଷାକୁ ସୁଚାରୁ ଓ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ନେଇ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଓ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଗଦେଇ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି, ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟିକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଯୋଗ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସକାଳ ୮ଟା ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
9.Telegram banned due to NEET : ନିଟ୍ ୟୁଜି (NEET -UG) ପୁନଃପରୀକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜୁନ୍ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
10.Vaibhav Suryavanshi: ଭାରତ ‘A’ ଦଳ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘A’ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୁପର ଓଭରରେ ଭାରତକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ହାର ପରେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପାଭିଲିୟନକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ଦଳର ଜଣେ ଖେଳାଳି ବୈଭବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କିଛି ବିବାଦୀୟ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳି ନିଜ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନପାରି ମାଠ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସହଖେଳାଳି ଓ ସହଯୋଗୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଇଦାନ ଭିତରକୁ ଦଉଡ଼ିଥିଲେ। ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।