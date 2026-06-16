Add Zee Business As A Preferred Source
App

Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..

ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି-୨୦୨୦ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକରେ ବନାନ ଭୁଲ, ତଥ୍ୟଗତ ଅସଙ୍ଗତି ଏବଂ ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ତ୍ରୁଟି ସହ ମୋଟ ୧୬୭୮ଟି ଭୁଲ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାମ ଭୁଲ ଲେଖାଯାଇଥ

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 16, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:09 PM IST
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଆଲୋକ ଦାସ ଗିରଫ
Odia News47 min ago
2
Vaibhav Suryavanshi1 hr ago
3
FIFA World Cup 20262 hrs ago
4
Digha Jagannath temple2 hrs ago
5
Telegram Banned3 hrs ago