Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Mar 16, 2026, 04:14 PM IST

1.Rajyasabha Election: ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟ। ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଭୋଟ ସରି ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହୋଇ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ୪ଟି ଆସନ ପାଇଁ ୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ଲାଗି ବିଜେପି ସମତ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଏବଂ ବିଜେଡି – କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଲଢେଇ ହୋଇଛି।

2.RajyaSabha Election: ସେପଟେ ବିଧାୟିକା ଉପାସନାଙ୍କ ଭୋଟ୍‌କୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ଭୋଟ୍ ଦାନରେ ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ଥିଲେ ସେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ବିତୀୟ ବାଲଟ୍‌ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଭୋଟ୍‌କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିରୋଧ। ନିର୍ବାଚନ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି।  

3.Upashana: ଉପାସନାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ। ଉପାସନାଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଓଭର ରାଇଟ୍ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ରୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ୨ୟ ବାଲଟ୍‌ ପେପର ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯଦି ଏଜେଣ୍ଟ ଦେଖାଇ ନଥିବେ ତେବେ ବାଲଟ୍‌ ପେପର୍ ନେଇପାରିବେ। ଉପାସନା ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ବାଲଟ ଦେଖାଇ ନଥିବାରୁ ୨ୟ ବାଲଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

4.Rajyasabha Election: ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ରସ୍‌ ଭୋଟିଂ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟ୍‌ ଦେବେ। କାମଳ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସବୁ ହଳଦିଆ ଦିଶେ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ହଳଦିଆ ଦିଶୁଛି। ସେହିପରି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପିର ୪୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଆମର ୩ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବେ। ଯଦି ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନଥିବେ, ତେବେ ଭୋଟରମାନେ ଦ୍ବିତୀୟ ବାଲାଟ୍ ନେଇ ପାରିବେ।

5.Rajyasbha: ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଂଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କ୍ରସ୍‌ ଭୋଟିଂ। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ୍‌ ଦେଇଛି ବୋଲି ସୋ କହିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଲିଗାସୀକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଭୋଟ୍‌ ଦେଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ସହ ବିଜେଡିର ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ମତଦାନ କରିଛି, ମୋତେ ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା।

6.Cross Voting: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ୮ ବିଧାୟକଙ୍କ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ସୂଚନା। କଂଗ୍ରେସର ୩ ଓ ବିଜେଡିର ୩ ବିଧାୟକଙ୍କ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ। କଂଗ୍ରେସରୁ ଦାଶରଥି, ସୋଫିଆ, ରମେଶଙ୍କ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ, ବିଜେଡିରୁ ଚକ୍ରମଣି, ସୌଭିକ, ସୁବାସିନୀଙ୍କ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ସୂଚନା, ସେପଟେ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ସନା ଓ ଅରବିନ୍ଦ କ୍ରସ୍‌ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

7.SCB Fire Tragedy: କଟକ: ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା କୁହାଯାଉଥିବା କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୩ଟାରେ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ସେପଟେ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 

8.CPET: ବଢ଼ିଲା CPET ପରୀକ୍ଷା ଆବେଦନ ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା। ଆବେଦନର ସମୟ ସୀମାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାତି ୧୧.୪୫ଟା ଯାଏଁ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ CPET ପରୀକ୍ଷା ଆବେଦନ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା।

9.Iran US War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ସକାଳେ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରହିଥିବା ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ବିମାନବନ୍ଦର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 

10.LPG Gas: ଗ୍ୟାସ କଳାବଜାରୀକୁ ରୋକିବା ଓ ବିତରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ଦାବୀରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ। ଆଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଓ ଚୁଡ଼ି ଧରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ପହଂଚିବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେଥିରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କଲା ତା ହେଲେସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି।

