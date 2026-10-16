Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Durga Puja: ଜଗତଜନନୀ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ। ଆଜି ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ମା’ଙ୍କ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବେଲଗଛ ମୂଳେ ପୂଜା ପରେ ମା’ଙ୍କୁ ମଣ୍ଡପକୁ ଆବାହନ କରାଯିବା ସହ ଚକ୍ଷୁଦାନ ବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାମାୟାଙ୍କ ପୂଜାନୀତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେବୀପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳା ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣରେ ସହର ବଜାର ଝଲସୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
2.Triranga March: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି (ଅକ୍ଟୋବର ୧୬) କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ପକ୍ଷରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ମାର୍ଚ୍ଚ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। କନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାର୍କରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ‘ଲହରା ଦୋ ତିରଙ୍ଗା’ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପୁଲିସ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବଳର ଯବାନ ମୁତୟନ ହେବେ ବୋଲି ଖବରରେ କୁହାଯାଇଛି। CJP ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୫ଟାରେ ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଭୀର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ (SIR)କୁ ବିରୋଧ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଓ ସୌରଭ ଦାସଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ପଠାଯିବା ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି।
3.Utkal University Polls: ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜେବି କଲେଜ, ରାଜଧାନୀ କଲେଜ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଏମ୍ କଲେଜ ସମେତ ଅନେକ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏବିଭିପି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ ପଦ ଏବିଭିପି ହାତେଇଥିବା ବେଳେ ରେଭେନ୍ସା ଓ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବିଭିପି ଓ ବିସିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଶୈଳବାଳା, ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଓ ନିମାପଡ଼ାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ କ୍ୟାମ୍ପସଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜି ନବନିର୍ବାଚିତ ଛାତ୍ରନେତାମାନେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
4.RamaDeviUniversity: ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଲାଗିଥିବା ସସପେନ୍ସର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ (BCJD) ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ସଭାପତି ପଦରେ ସୋନାଲି ବେହେରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
5.Oath ceremony: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁରସ୍ଥିତ କୁଶଳେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କଲେଜ ପରିସରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
6.Weather Report: ଦେଶରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଓଡ଼ିଶାର ୧୦ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
7.Petrol-Diesel Prices Today: ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ୱିଣ୍ଡଫଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଲିଟର ପିଛା ୨ ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ାଇ ୨.୫୦ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ରପ୍ତାନି ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ୧୬ ଟଙ୍କାରୁ ହ୍ରାସ କରି ୮.୫୦ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଦର ୧୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।ପେଟ୍ରୋଲ: ରପ୍ତାନି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲିଟର ପିଛା ୨ ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି ୨.୫୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଡିଜେଲ: ରପ୍ତାନି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲିଟର ପିଛା ୧୬ ଟଙ୍କାରୁ କମି ୮.୫୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଟର ପିଛା ୭.୫୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
8.Trump: ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। CNNର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ଉପରେ ଆମେରିକାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଣ-ପରମାଣୁ ବୋମା ‘ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବମ୍ବସ୍’ (MOAB) ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବିକଳ୍ପକୁ ପେଣ୍ଟାଗନ ବିଚାର କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ବୋମା ବ୍ୟବହାର କରିବା ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
9.Srimandira: ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି ଛତିଶା ନିଯୋଗ। ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଳଧୂପ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ଓ ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମାସ ତମାମ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୪ଟାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସକାଳ ୬ଟା ୩୦ରୁ ୭ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଧାଦାମୋଦର ବେଶ ବା ରାଇଦାମୋଦର ବେଶ ହେବ। ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୩୦ରେ ଠିଆ ପହୁଡ଼ ଏବଂ ରାତି ୧୨ଟା ସୁଦ୍ଧା ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।
10.Oregon School Tragedy: ଆମେରିକାର ଓରେଗନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭୟଙ୍କର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ବେଣ୍ଡ ସହରର ସିଲଭର ରେଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଗୁରୁବାର ଘଟିଥିବା ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ୩ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ଅତି କମ୍ରେ ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି।