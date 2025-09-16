Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Trending Photos
1.Traffic Advisory Issued: ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଆଇନ୍ ୨୦୦୩ ର ଧାରା ୨୮ ଅନୁଯାୟୀ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେସନ ବେଳେ ମୋଟରଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ନିମନ୍ତେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି କଟକଣା ବିଧାନସଭା ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏହି କଟକଣା ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଚଳିତ ମାସ ୧୯ ତାରିଖରୁ ଆସନ୍ତା ମାସ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
2.Crime: ବଡ଼ଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳିକାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ। ନାବାଳିକାକୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବିଜେବି ନଗର ଲେନ ନଂ ୬ରେ ଥିବା ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ାଉ। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ସଂଗଠନର ଚଢ଼ାଉ।
3.BJD: ଆଜି ଅପରାହ୍ଣ ୫ଟାରେ ଶଙ୍ଖଭବନରେ ବିଜେଡି ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ବୈଠକ। ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ କମିଟିର ୭ ସଦସ୍ୟ। ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି। ନିଲମ୍ୱନ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାୟିତ୍ଵ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ।
4.IRCTC: ଅକ୍ଟୋବର ୧ରୁ ବଦଳିଯିବ ରେଳବାଇରେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ରିଜର୍ଭେସନ ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ ୧୫ ମିନିଟରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ୧୫ ମିନିଟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିୟମ ଉଭୟ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଆପରେ ଲାଗୁ ହେବ।
5.BJD: ଏ ଭିତରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସମୟ ବିତିଛି, ହେଲେ ବିଜେଡିର ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ରୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉଭାନ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେତେବଳେ ସମାଲୋଚନା କଥା ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁନି। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମଇଦାନରୁ ସେମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଜେଡିର କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଛାୟା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାବି ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଶାସନରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବିଜେଡି ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଦଳର ୩୫ ଜଣ ଟାଣୁଆ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା।
6.Tariff: ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ ପରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି। ଭାରତର ରପ୍ତାନୀ ୧୪ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।
7.Anganwadi: ରାଜ୍ୟରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ନବନିର୍ମିତ ୯୧୩ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା।
8.Crime: ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ। ୪ ନୁହେଁ, ୨ ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ସଦର SDPO। ମୋଟ୍ ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଯୁବତୀ।
9.Odia Actor Buddhaditya: ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସତେ ଯେମିତି କାହାର ନଜର ଲାଗିଛି। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । କିଛିଦିନ ତଳେ କଥାଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଗାୟକ ଅଭିଜିତ୍ ମଜୁମଦାର ଲିଭର ସିରୋସିସି କାରଣରୁ ଏମସରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଆଜି ପୁଣି ଏକ ଖବର ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ।
10.ED SUMMON: ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଦ୍ୱାରା ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କୁ ସମନ କରାଯାଇଛି। 1xBet ସହ ଜଡିତ ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କୁ ED କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ 1xBet ମାମଲାରେ ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ED ଏହି ମାମଲାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ବେଟିଂ ସହ ଜଡିତ ମାମଲା ଆହୁରି ଜଟିଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅଭିନେତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଉର୍ବଶୀ ରଉତେଲା ଏବଂ ମିମି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଭଳି ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।