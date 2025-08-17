Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Trending Photos
1.ECI Pressmeet: ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍। ସେ କହିଛନ୍ତି ‘ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର କେହି ପକ୍ଷ କିମ୍ବା ବିପକ୍ଷ ଦଳ ନାହାନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ପକ୍ଷପାତିତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବିହାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ବିହାରର ୭ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମତଦାତା କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ନାହାନ୍ତି, ଭୋଟ ଚୋରି ପରି ଅପଶଦ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଭ୍ରମିତ କରାଯାଉଛି। ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ଆରୋପରେ କେବେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଡରିଯିବେ ନାହିଁ।ବିହାରରେ SIR ଚାଲିଛି, ୧.୬ ଲକ୍ଷ ବୁଥସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବୁଥସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି।
2.Buffalo Death: ନଦୀର ସ୍ରୋତରେ ବୁଡି ମରିଗଲେ ୭୩ ଟି ମଇଁଷି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ ଏକମାଣିଆ ଗାଁ ର ଗଣେଶ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓ ପାଗଳା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୭୩ଟି ମଇଁଷି ହଠାତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦିନପ୍ରାୟ ୧୧ ଟା ବେଳେ ଏମାନେ ମଇଁଷି ଚରାଇବା ପାଇଁ ଗଳିଆ ନଈ ପାର ହେଉଥିଲେ ହଠାତ ନଦୀରେ ସ୍ରୋତ ଅଧିକ ହେବାରୁ ମଇଁଷିମାନେ ପହଁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ମଇଁଷି ଗୁଡିକ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମଇଁଷି ଏକ କାଳୀନ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବରୁ ୪ଟି ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ ବେଉସା ବୁଡି ଯାଇଛି।ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି।
3.Accident News: ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଛରେ ପିଟି ହେଲା ୧୦୮ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ। ମହିଷାପାଟ ନିକଟରେ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଗୁରୁତର ଡ୍ରାଇଭର୍ ଓ ହେଲପର୍ଙ୍କୁ SCB ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଫେରିବା ବେଳେ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
4.Cloud Burst: ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର କାଠୁଆରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ପାଣି ମାଡି ଆସିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ୪ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
5.Durga Puja: ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୮ ତାରିଖରୁ କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। କଟକ ମହାନଗର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୂଜା ପାଳନ କରିବାକୁ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି।
6.Low Pressure: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ଉପକୁଳସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ନେଇ ସୋମବାର ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ ତାରିଖରେ ୪ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
7.Pakistan Floods: ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶରେ ସମ୍ପ୍ରତି ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ଯେଉଁଥିରେ ୧୩ ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି, ବୋଲି ଶନିବାର ଦିନ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦେଶ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (PDMA) ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଶଳଧାରା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
8.Odisha News: ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପାଇଖାନା ଛାତର ଫଲ୍ସ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ୨ ଶ୍ରମିକ ମୃତ। ଖଡ଼ିଆଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛକ ନିକଟ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପାଇଖାନାରେ ଅଘଟଣ। ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
9.Vaishno Devi: ଜମ୍ମୁର କାଟରାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଖରାପ ପାଣିପାଗ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆଲର୍ଟ ପରେ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପରମିଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ କାଟରା ବଜାରରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
10.Elvish Yadav: ଫେମସଧ YouTuber ଏବଂ ବିଗ୍ ବସ୍ OTT ବିଜେତା ଏଲଭିସ୍ ଯାଦବଙ୍କ ଘରେ ଭୋର ସମୟରେ କିଛି ଅଜଣା ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ସେକ୍ଟର ୫୬ ରେ ଏଲଭିସଙ୍କ ଘରେ ୨୫ରୁ ୩୦ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ, ଏଲଭିସ ଯାଦବ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଘଟଣା ସମୟରେ ଘରେ କେବଳ କେୟାରଟେକର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯିଏ ପୋଲିସକୁ ଗୁଳିଚାଳନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆମେରିକାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହିମାଂଶୁ ଭାଉଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଲଭିସ ଯାଦବଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଗୁଳିଚାଳନା ନିଜତୁ ଦାୟି କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୧୯ରୁ ୧୨ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିଚାଳନାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ, ଏଲଭିସଙ୍କ ପରିବାର ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଧମକ ମିଳିନଥିଲା