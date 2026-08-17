Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Odisha Weather: ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାସହ ନଦୀନାଳରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରୁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରୀରୁ ଅତି ଭାରୀ ବର୍ଷା ସହ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ଓ ୧୭ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ IMD ସତର୍କ କରିଛି। ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବାରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
2.Hirakud Gate Open: ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ୨ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ୫ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏବେ ମୋଟ ୭ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି।
3.Bhadrak Flood: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେଧୀରେ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ରାଜଘାଟଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ରାଜଘାଟଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ୧୭ ଫୁଟ୍ ଥିବା ବେଳେ ଜଳସ୍ତର ୧୭.୪୦ ଫୁଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ନଦୀକୂଳିଆ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି।
4.CM Mohan Majhi: ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସରଜମିନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
5.Stamped Death: ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାରରେ ବିହାରର ଲଖିସରାଇ ଜିଲ୍ଲା ଅଶୋକ ଧାମ ମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଜଳଲାଗି ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦଳାଚକଟାରେ ୭ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ଟା ୪୫ରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଣ୍ଡିଯିବା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିବାରୁ ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
6.BJP: ଆଜି ବିଜେପିରେ ବଡ଼ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପୁନର୍ଗଠନ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ପଦବୀ ବଣ୍ଟନ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ପୁନର୍ଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳୀୟ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିପାରେ।
7.Petrol-diesel Price: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ୧୧୦.୩୧ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ୍ ଲିଟର ୧୦୧.୯୯ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୁଲ୍ୟ ଗତ କାଲି ଅପେକ୍ଷା ୧ ଟଙ୍କା ୩୪ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ୧୦୨.୧୨ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ୯୫.୨୦ ଟଙ୍କା, କୋଲକାତାରେ ୧୧୩.୪୭ ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ୯୯.୮୨ ଟଙ୍କା, ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ୧୧୧.୧୮ ଓ ୯୭.୮୩ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ୧୦୭.୮୮ ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ୯୯.୬୫ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
8.Fire Death: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବୀରଭୂମ ଜିଲ୍ଲାର ତାରାପୀଠ ଥାନା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଭୋର ପ୍ରାୟ ୪ଟା ସମୟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ହୋଟେଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
9.NTA: ପୁଣିଥରେ NTA ପରିଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। UGC-NET ପରୀକ୍ଷାର ୩ଟି ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଏକାଧିକ ଭୁଲ୍ ଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ NTA ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ନେଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ NTA ପକ୍ଷରୁ ଏହି ୩ଟି ବିଷୟରେ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ସିଫ୍ଟ-୧ରେ ଇଂରାଜୀ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି।
10. Rishabh Pant: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଗଲ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର ଋଷଭ ପନ୍ତ। ୪ଟି ଚୌକା ଓ ୧ଟି ଛକା ସହ ୩୯ ରନ୍ କରିବା ପରେ ଏକ ଖରାପ ଶଟ୍ ଖେଳି ପନ୍ତ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପନ୍ତଙ୍କ ଆଉଟ୍ ହେବାର ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ତଥା କ୍ରିକେଟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମହମ୍ମଦ କୈଫ୍ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପନ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭୁଲ୍ ସମୟରେ ବିପଜ୍ଜନକ ଶଟ୍ ଖେଳି ପନ୍ତ ‘କମନ୍ ସେନ୍ସ’ର ଅଭାବ ଦେଖାଇଥିବା କୈଫ୍ କହିଛନ୍ତି।