Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1. Textbook Controversy: ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ୩ ଜଣିଆ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି।
2. Signature Forgery: ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇଙ୍କ ସହି ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ୍ ଡେମି-ଅଫିସିଆଲ୍ (DO) ପ୍ୟାଡ୍ ଜାଲିଆତି କରି ବଦଳି ହାସଲ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ଜଣ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (AEE)ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ୍ର ଏଇଇ ମୋନାଲିସା ବେହେରା ଏବଂ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ୍ର ଏଇଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେମ୍ବ୍ରମ। ଡେପୁଟି ସ୍ପିକରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ନିରଞ୍ଜନ କୁମାର ଶାହ ଏନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।
3.Chameli Ojha Case Update: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଘଟଣା ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ମହିଳା ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସର୍ବସାଧାରଣରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମିଛ ମାମଲାରେ ଫସାଇ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି।
4.Neet Exam: ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ‘ଟେଲିଗ୍ରାମ୍’ ବର୍ତ୍ତମାନ RE-NEET 2026 ବିବାଦକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ମେଡିକାଲ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସହ ଜଡିତ ଭୁଲ୍ ସୂଚନା, ନକଲି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକ୍ରି ଏବଂ ଠକେଇ ଚାଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ଆପ୍କୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ପାଭେଲ ଓ ନିକୋଲାଇ ଦୁରୋଭଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଏକ କ୍ଲାଉଡ୍-ଭିତ୍ତିକ ମେସେଜିଂ ଆପ୍। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସନ୍ଦେଶ ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପରିଚାଳନା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପହଞ୍ଚ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ସୁବିଧା ଏହାକୁ ଦୁରୁପଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛି।
5.Subarnpur: ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଓ ଅସହ୍ୟ ଗରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କୁଲ୍, କଲେଜ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଛୁଟି ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍, କଲେଜକୁ ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
6.Puri Srimandira: ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ପବିତ୍ର ରୋଷଘରରୁ ୩୦ ପ୍ୟାକେଟ ଅନଧିକୃତ ଘିଅ ଜବତ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରି ଘିଅକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଘିଅ ପ୍ୟାକେଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମୋଦିତ OMFED ବ୍ରାଣ୍ଡର ନୁହେଁ ବୋଲି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଘିଅ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କେବଳ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ।
7.Odisha News: ରଥଖଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ୍ କଲେ ରଥ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା। ସ୍ଵତ୍ଵଲିପି ଆଧାରରେ ମହାରଣାଙ୍କ ଖେଇକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ବିବାଦ। ଚିରଟ କାଠ , ଖେ଼ଇ କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି।ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ୮ ଟା ରୁ ୯ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାନ ଦେଇ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ମହାରଣା ଓ ଅନ୍ୟ ସେବକ।
8.PM Modi Donald Trump: ଜି-୭ (G7) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସୁନ୍ଦର ସହର ଏଭିଆନ୍ରେ ବିଶ୍ୱର ନଜର ଏବେ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକକୁ ନେଇ କୂଟନୈତିକ ମହଲରେ ଉତ୍ସୁକତା ବଢ଼ିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ତିବ୍ର ତିକ୍ତତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଉର୍ଜା ସହ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ବୈଶ୍ୱିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଅସ୍ଥିର ପରିସ୍ଥିତି, ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ବିନିମୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବୈଠକ କେବଳ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି ଓ କୂଟନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ।
9.Weather Update: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରୁ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ (Western Disturbance) ସକ୍ରିୟ ହେବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାୟ ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ୬ରୁ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସମେତ ଉପ-ହିମାଳୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ସିକ୍କିମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ ଓ ମେଘାଳୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
10.IND vs AFG 2nd ODI: ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଭାରତ ରତ୍ନ ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଇକାନା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଟସ୍ ଜିତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ରେ ତିନୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜରିଆରେ ନିଜର ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଓ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ରେ ତିନୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବିଲାଲ ସାମି ଓ ଦରୱିଶ ରସୂଲି ନିଜର ଦିନିକିଆ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ବାମ ଜଙ୍ଘରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚୋଟ କାରଣରୁ ସେ ଚୟନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।