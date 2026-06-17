Add Zee Business As A Preferred Source
App

Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 17, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:11 PM IST
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଡେପୁଟି ସ୍ପିକରଙ୍କ ସହି ଓ DO ପ୍ୟାଡ୍ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ; ଦୁଇ ଏଇଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା
Deputy Speaker16 min ago
2
Puri srimandira28 min ago
3
Textbook Controversy37 min ago
4
Chameli Ojha1 hr ago
5
Jagatsinghpur1 hr ago