Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..

1.Odisha Governor: ଓଡ଼ିଶାର ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ ଶନିବାର ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଓ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
2.CJP: କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ଶନିବାର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ସହ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। SEM କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଣ୍ଡ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଇ ମୁକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶନିବାର ଆୟୋଜିତ ‘ଲହରା ଦୋ ତିରଙ୍ଗା ମାର୍ଚ୍ଚ’ରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ CJP ନେତା ସୌରଭ ଦାସ ଓ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କାଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରି, “ଏବେ କେବଳ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା” ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି।
3.Durga Puja Pandal: କୋଲକାତାର ଚୋରବାଗାନ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲର କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରୁ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସପ୍ତମୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପେଣ୍ଡାଲରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଫଳରେ ସେଠାରେ ଦଳାଚକଟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କୋଲକାତା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
4.Janmejay Mohanty: ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଡି ବିଲଡର ଜନ୍ମେଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମାତ୍ର ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏସିଆନ୍ ଓ ଜାତୀୟ ବଡି ବିଲଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସେ ଅନେକ ପଦକ ଜିତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
5.Congress: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜୟଦେବ ଜେନା। ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଦଳକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜୟଦେବ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଦଳ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଏବଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିନଥିବାରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
6.Indian Arrested in US: ଆମେରିକାରେ ନାଗରିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଭୋଟର୍ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ୨୦୨୪ ଆମେରିକୀୟ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମ ମୁକେଶକୁମାର ସୋମାଭାଇ ଚୌଧୁରୀ। ଆମେରିକାର ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ (DOJ) ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଇଟି ଅପରାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଅଦାଲତରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୫ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ।
7.SIR: ଏସ୍ଆଇଆର୍ (SIR) ଓ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ରେ ‘ଇଣ୍ଡିଆ’ ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ହୋଇଥିବା ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ଠେଲାପେଲା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ଋଚା ପରାଶର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଜିଲ୍ଲାର ଡିସିପିଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଋଚାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରିସରର ଏକ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୟାନ ନେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଜୋରରେ ଟାଣିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେବାରୁ ସେ ସିଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଭୂମିରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଋଚା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
8.ndian Arrested in US: ଆମେରିକାରେ ନାଗରିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଭୋଟର୍ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ୨୦୨୪ ଆମେରିକୀୟ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମ ମୁକେଶକୁମାର ସୋମାଭାଇ ଚୌଧୁରୀ। ଆମେରିକାର ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ (DOJ) ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଇଟି ଅପରାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଅଦାଲତରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୫ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ।
9.Ajay Devgn News: ବଲିଉଡ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଜୁହୁସ୍ଥିତ ଏକ ବଙ୍ଗଳାରେ କଥିତ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ବୃହନ୍ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର ନିଗମ (BMC) ପକ୍ଷରୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ପିଆର୍ ଟିମ୍ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ ‘ବିମଲ ଇଲାଇଚି’ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତା ଜଣକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି।
10.IND vs WI 5th T20I: ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ର ପଞ୍ଚମ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି, ଶନିବାର ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ୍. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଅଧିନାୟକ ଶାଇ ହୋପ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୨୪ ରନ୍ରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସିରିଜ୍କୁ ୨-୨ରେ ବରାବର କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଉଭୟ ଦଳ ପାଖରେ ସିରିଜ୍ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେଉଁ ଦଳ ବିଜୟୀ ହେବ, ସେହି ଦଳ ସିରିଜ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିବ। ଫଳରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି।