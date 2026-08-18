Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Odisha dgp selection: ସ୍ଥାୟୀ ଡିଜିପି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ଶୁଣାଣି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତି ରଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଡିଜିପି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
2.Municipal Corporation: ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନଗର ନିଗମ, ପୌରସଂସ୍ଥା ଓ ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ସରକାର ନୂଆ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁସାରେ ନଗର ନିଗମ କମିଶନରଙ୍କୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାର କ୍ଷମତା ମିଳିଛି। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ରାଶିର ବିଲ୍ ପାଇଁ ମେୟରଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ପୌରସଂସ୍ଥା ଓ ଏନ୍ଏସିରେ ଇଓଙ୍କୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାର ଅଧିକାର ମିଳିଛି। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ରାଶିର ବିଲ୍ ପୈଠ ପାଇଁ ପୌରସଂସ୍ଥା ଓ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନଗର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଲ୍ ପୈଠ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି।
3. Smart Traffic System: ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ଓ ପ୍ରଭାବୀ କରିବା ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନାରେ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ପୁରୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ୮ ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖରାପ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମାଇବା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
4.Vigilance Raid: ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଝରାପାଲି ସର୍କଲର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ସୁରଜ ବାଲା ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଫି’ ମଧ୍ୟ ଜମା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଝରାପାଲି ସର୍କଲର RI ସୁରଜ ବାଲା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବା ଏବଂ ଏହି କାମ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।
5. Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର CDPO ମଧୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି। ଆଜି, ୧୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ, ଏକ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି। ମଧୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର CDPO ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳ CDPOଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ CDPOଙ୍କ ଅବସର ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
6.Pakistan Terrorists: ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଫିଜ୍ ସୟିଦ ସମେତ ୬ ଜଣ ପଳାତକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମାମଲା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ହାଫିଜ୍ ସୟିଦ ସମେତ ୬ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ୨୦୦୮ ମସିହାର ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସହ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
7.Odisha Flood: ଲଗାତାର ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଜାରେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୧୦ ସୂତ୍ରୀ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପ୍ୟାକେଜର ଅର୍ଥରାଶି ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏବେ ରାଜ୍ୟର ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୭୪ଟି ବ୍ଲକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମୋଟ ୧୩୮୧ଟି ଗାଁର ପ୍ରାୟ ୯ ଲକ୍ଷ ୪୦ ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୧୦ଟି ବ୍ଲକର ୨୭୦ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ୨୦୩ଟି ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି।
8.Odisha Police: ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର କୁପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ‘ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ’ ଅଧୀନରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ, କଟକ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ୩୫ଟି ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଥାନା ଓ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାମୂହିକ ନିଶାମୁକ୍ତି ଶପଥ ପାଠ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର କୁପ୍ରଭାବରୁ ନିଜକୁ, ପରିବାରକୁ ଓ ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସଙ୍କଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ।
9.Rishabh Pant: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ହେଲେ ଗଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପନ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଲିଡ୍ ଦେବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୬୯ ବଲ୍ରୁ ୬୬ ରନ୍ର ଦ୍ରୁତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ପାଳିରେ ସେ ୮ଟି ଚୌକା ଓ ୨ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଏହି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଭାରତକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସାମ୍ନାରେ ୩୭୨ ରନ୍ର ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିବାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲା।
10. National sports awards: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୭ ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ୫ ଜଣ କୋଚ୍ଙ୍କୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷିତ ଏହି ତାଲିକାରେ ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍, ବକ୍ସିଂ, ଚେସ୍, ଡେଫ୍ ସୁଟିଂ, ହକି, କବାଡ଼ି, ପାରା-ସୁଟିଂ ଓ ପାରା-ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।