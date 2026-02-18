Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Trending Photos
1.Sonepur Accident: ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ୩ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କାରେ ୩ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ବୀରମହାରାଜପୁର-ମୁର୍ଷୁଣ୍ଢି ରାସ୍ତା ହିଲୁଙ୍ଗ ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ, ରାଉରକେଲା ନେବାବେଳେ ଓ ବୁର୍ଲାରେ ୨ ମୃତ। ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ।
2.Chandaka:ଦନ୍ତାହାତୀ 'ପଲଙ୍କ'କୁ କରାଗଲା ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍। ୨ ଦିନର ଅପରେସନ ପରେ ଭରତପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍। ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ ପରେ ପଲଙ୍କକୁ ବନ୍ଧାଗଲା ରେଡିଓ କଲାର। ଚନ୍ଦକା DFOଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ବନ୍ଧାଗଲା ରେଡିଓ କଲାର୍। ଏବେ 'ପଲଙ୍କ' ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବ ବନ ବିଭାଗ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦନ୍ତାହାତୀ ପଲଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଥିଲା ଏହି ହାତୀ।
3.OSSC: ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ଓ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶହ ଶହ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ (OSSC) ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲିଭ୍ ଟ୍ରେନିଂ ରିଜର୍ଭ (LTR) ପଦବୀ ପାଇଁ ସାମୟିକ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୀର୍ଘ ୮ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି।
4.Tariq Rahman: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବାଂଲାଦେଶର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ବିର୍ଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ବିର୍ଲା ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ସେ ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ।
5.Weather Report: ରାଜ୍ୟରୁ ଗାଏବ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଶୀତ। ଧିରେ ଧିରେ ଖରା ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଜି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ ବଢ଼ିବା ସହ ପୁଣି ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କମିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କମିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଧିରେ ଧିରେ ଆହୁରୀ କମିବ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ତଥା ଶୀତର ସହର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣିରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ହାଲୁକା ରହିଛି। ସେହିପରି କୋରାପୁଟ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ମାତ୍ର ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ନେଇ ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
6. Weather: ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ପଶ୍ଚିମା ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା କାଶ୍ମୀରରୁ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ଏବଂ ୧୮ ତାରିଖରେ ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ମୌସୁମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିବା ବେଳେ, ପାହାଡିଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଆଣିପାରେ।
7.Bomb: ବାର୍ହା ଶିକାର ପାଇଁ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ବୋମା ଫୁଟି ଗାଈ ଗୁରୁତର। ଘସିପୁରା ଥାନା ଦରିଖଳାରେ ବୋମା ଫୁଟି ଗାଈ ଗୁରୁତର। ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆରେ ବୋମା ଖଞ୍ଜିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଖାଇବା ବେଳେ ଫୁଟିଲା ବୋମା।
8.AI Impact Summit: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୁଧବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏକ କୂଟନୈତିକ ମେଗା-ମାରାଥନ ପରି ଏକ ଭିଡ଼ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାରିତ ବିଶ୍ୱ କୂଟନୈତିକ ଭୂମିକାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖାଯାଉଛି।
9.Cuttack: ସିଲଭର ସିଟି କଟକରେ ଜଣ୍ଡିସ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସହରର ୧୦ ଓ ୧୨ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ଶେଖ ବଜାର, ମାନସିଂହପାଟଣା ଏବଂ ମସ୍ତରାମ ମଠ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୫ ଜଣ ରୋଗୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି।
10.Pravina Deshpande Death News: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମରାଠୀ ସିନେମା ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରଭିଣା ଦେଶପାଣ୍ଡେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ମରାଠୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଓ ବଲିଉଡରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ଖବର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫେସବୁକରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ଶେଷରେ ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ମଶାନରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।