Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Rathayatra 2026: ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପୁରୀରେ ବର୍ଷା ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ମାତ୍ର ୪ ଦିନରେ ୩୪୫ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ଉତ୍ସାହରେ କୌଣସି ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିନାହିଁ। ରଥଟଣାଠାରୁ ଆଡ଼ପ ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମରେ ଜନସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ଧ୍ୱନିରେ ପୁରୀକୁ ଭକ୍ତିମୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା।
2.Ratha Yatra: ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାଇବର ଠକେଇରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଭିଯାନ ଚାଲାଇଛି। ଗତ ଦେଢ଼ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୧୨୧ଟି ନକଲି ହୋଟେଲ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍, ୩୩ଟି ନକଲି ହୋଟେଲ୍ ୱେବ୍ପେଜ୍ ଓ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଭ୍ରମିତକାରୀ ୧୯ଟି ଅନଲାଇନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଠକେଇରେ ବ୍ୟବହୃତ ୮୯୩ଟି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଓ ୭୯୩ଟି IMEI ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଅଫିସିଆଲ୍ ଓ ଯାଞ୍ଚକୃତ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଟେଲ୍ ବୁକିଂ କରିବା, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଲିଙ୍କରୁ ଦୂରେ ରହିବା ଏବଂ OTP, UPI PIN କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚନା କାହା ସହ ଭାଗ ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
3.Ayushman Yojana: ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହି ସୂଚନା ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାନ୍ସର ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ୧୨୧ଟି ନୂଆ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
4.TMC Office Demolition: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପରଗଣା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶନିବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC)ର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଓ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅମତଲାସ୍ଥିତ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅବୈଧ ଅଂଶକୁ ବୁଲଡୋଜର ଲଗାଇ ଭଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବହୁମହଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି ବୈଧ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାନ୍ର ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଶନିବାର ସକାଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବୁଲଡୋଜର ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଭଙ୍ଗାକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
5.Corona Virus Alert: ଦେଶରେ ପୁଣିଥରେ କୋଭିଡ୍-୧୯ ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପରେ ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ନୂଆ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମାତ୍ର ୨୧ ଜଣ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ପୁଣେରେ ଗତ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪୮ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜାନୁଆରୀରେ ୩, ଫେବୃଆରୀରେ ୧, ଜୁନ୍ରେ ୧୧ ଏବଂ ଜୁଲାଇର ପ୍ରଥମ ୧୮ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨୧ ଜଣ ନୂଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ହାଲୁକା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଛି, ତଥାପି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
6.Sonam Wangchuk: ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସେଠାରୁ ହଟାଇ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଅବନତି ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ସକାଳେ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସାଧା ପୋଷାକରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ା କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା।
7.CM Mohan Majhi: ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ନବନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୋଜିତ ଆଲୋଚନା ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ୨୩ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ନବନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ପାଇଁ ରାଜନୀତି କେବଳ କ୍ଷମତା ଭୋଗର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାଜର ଅନ୍ତିମ ଧାଡିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟର ଆଦର୍ଶକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ପାଖରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
8.2nd National Film Award: ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନଜନକ ସମ୍ମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ‘ଲହରୀ’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛି। ଏହି ସଫଳତା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଜେତାମାନଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ‘ଲହରୀ’ର ସଫଳତା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ପରିଚୟ ଦେଇଛି।
9.FIFA 2026: ସ୍ପେନ ଓ ଅର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫିଫା ସଭାପତି ଜିଆନି ଇନଫାଣ୍ଟିନୋ ଭାରତରେ ଫୁଟବଲର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜୀ ଟିଭିର ଭୂମିକାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ଫୁଟବଲକୁ କେବଳ ପ୍ରତି ଚାରି ବର୍ଷରେ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ଷସାରା ଏକ ନିରନ୍ତର କ୍ରୀଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ଏହି ଭାଗୀଦାରୀ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଛି। ଇନଫାଣ୍ଟିନୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଫିଫା ଓ ଜୀ ଟିଭି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭାଗୀଦାରୀ ଅଧୀନରେ ୩୯ଟି ଫିଫା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଫିଫା ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭, ଫିଫା ଯୁବ ବିଶ୍ୱକପ୍, ଫୁଟସାଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଓ ଫିଫା ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ କପ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି।
10.BCCI: ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ (ODI) ସିରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧-୧ରେ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଏବେ ଜୁଲାଇ ୧୯ରେ ଐତିହାସିକ ଲର୍ଡ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍। ଏହି ମୁକାବିଲା କେବଳ ସିରିଜ୍ ବିଜେତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଦୁଇ ମହାନ ବ୍ୟାଟର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।