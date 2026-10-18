Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..

1.Gen Z ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ବୟାନବାଜି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାରୀ ଦଳ ଅର୍ଥବଳ ଓ ବାହୁବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଆଜି ବିଜେପି ନେତା ମନମୋହନ ସାମଲ ନବୀନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଭୟ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ରଖିଥିବା ନେତା ଅର୍ଥବଳ ଓ ବାହୁବଳ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମନମୋହନ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି।
2.Kotia Dispute: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ କୋଟିଆକୁ ନେଇ ସୀମା ବିବାଦ ତେଜିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫଗୁଣସିନେରୀ, ଗଞ୍ଜେଇପଦର ଓ ଫାଟୁସିନେରୀ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଏହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ପାର୍ବତୀପୁରମ ମାନ୍ୟମ ଜିଲ୍ଲାର ସାଲୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଦର୍ଶାଇ ୨୦୨୧ରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରାଇଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରୁ କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
3.Odisha News: ପୁରୀର ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା ପରିସରରେ ୧୧ କେଭି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେବୁଲ ମରାମତି କାମ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୁରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
4.Tiger Shroff: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ଙ୍କ କାର୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରବିବାର ମୁମ୍ବାଇର ଜୁହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିଏମ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କାର୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୁଳି ଚଳାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କୌଣସି ଗୁଳି ବାଜିନାହିଁ। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଭିନେତାଙ୍କ କାର୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୋଟ ୩ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଆହତ ହୋଇ ନାନାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେର ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।
5.Cuttack Youth Leadership Summit: ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ABVPର ବିଜୟ ପାଇଁ ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ବୋଲି କହିଲେ। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ମତ। କଟକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ସମାବେଶ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନେକ ବିଧାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ABVPର ବିଜୟକୁ ନେଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ବିଜୟ କେବଳ ଏକ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୁବପିଢ଼ିର ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତିଫଳନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିର ଭରସାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଯୁବପିଢ଼ି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ଫଳାଫଳ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
6.France Protests Turn Violent: ମହଙ୍ଗା ଦରଦାମ୍, କମ୍ ଦରମା ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁରବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ତୀବ୍ର ବିକ୍ଷୋଭ। ଅନେକ ସହରରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ା ଓ ଦୋକାନ ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ। ପୁଲିସ୍ ସହ ସଂଘର୍ଷରେ ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ହିଂସାତ୍ମକ ବିକ୍ଷୋଭକୁ ନେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସ୍ ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ଲୁଟ୍ପାଟ୍ ଓ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁଲିସ୍ ଓ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଫଳରେ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇଛି।
7.Road Accident: ଦେବୀ ତୁଳଜା ଭବାନୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବୀଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରବିବାର ସକାଳେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମାଜଲଗାଓଁ ତାଲୁକାର ଶିନ୍ଦେୱାଡ଼ି ଫାଟା ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ ଓ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗର ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଧକ୍କା ହେବାରୁ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
8.CISF restructuring 2026: ଦେଶର ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (CISF)ର ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ୧ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପୁନର୍ଗଠନ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି CISFର ସେକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ ଭାବେ ସଜାଯିବ।
9.Braj Mohan Ram Oath Ceremony: ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମ୍ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନର ନୂତନ ଅଭିଷେକ ହଲ୍ ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ହରୀଶ ଟଣ୍ଡନ ତାଙ୍କୁ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
10.Weather News: ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ଆସିପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ୨୯ ଓ ୩୦ ତାରିଖ ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁପାରେ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ମାଡ଼ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ୍ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକଳନ ସହଜ ନୁହେଁ, ତୀବ୍ରତା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗତିପଥ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କହି ହେବନି। ତଥାପି ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ୍ ର ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଓ ଅକ୍ଟୋବର ସଂଯୋଗ ବଢାଇଛି ଡର। ଅନ୍ୟପଟେ, ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଜଳପତ୍ତନର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏକା ବାତ୍ୟା ଗଠନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।