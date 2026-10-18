Add Zee Business As A Preferred Source
App

Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..

1.Gen Z ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ବୟାନବାଜି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାରୀ ଦଳ ଅର୍ଥବଳ ଓ ବାହୁବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଆଜି ବିଜେପି ନେତା ମନମୋହନ ସାମଲ ନବୀନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଭୟ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଛାତ୍ର ସ

Written ByPriyambada Rana
Published: Oct 18, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Oct 18, 2026, 10:24 PM IST
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: କୋଲକାତା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୯କୁ ବୃଦ୍ଧି
2
3
4
5