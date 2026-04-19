Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..

1.School Holiday: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାତି ବଢିଚାଲିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପରେ ରହିବା କାରଣରୁ ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାତି ଅସହ୍ୟ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାତି କାରଣରୁ ଉପୁଜିବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମସ୍ୟାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଛି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦ରୁ ୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅସହ୍ୟ ଖରାକୁ ଦେଖି ଛୁଟି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
2.CM Mohan Majhi: ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଶାନା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜିକା ଦିନରେ ନାରୀ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ୧୪୦ କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶରେ ଅଧା ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ନାରୀ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ, ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ ବୃଦ୍ଧି ଚାହୁଁନି କଂଗ୍ରେସ। କାରଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ ୨୭୨ ମହିଳା ସଂସଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶପଥ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏହାକୁ ରୋକି ଦେଲୁ, ତାହା ଭୁଲ୍। ମୋଦି ଯାହା ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତି।
3.Weather report: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ କରିଛି ତାପମାତ୍ରା। ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ତାତି। ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିବାଗ।
4.Group Clash: ପୋଲସରାରେ ୨ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷରେ ୬ ଆହତ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଗୁଡ଼ିଆଳି ଛକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି। ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ୨ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
5. 3D GS: ଭୁବନେଶ୍ବର ଇନ୍ଫୋଭାଲିରେ ହେଟେରୋଜେନସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ (ଥ୍ରୀଡିଜିଏସ୍)ର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 3D ଚିପ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ୟୁନିଟ୍। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ବଡ଼ ଦିଗ ଦେବ।
6.Akshay Tritiya: ଆସନ୍ତାକାଲି ସୋମବାର ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଏହି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଅଖିମୁଠି ଅନୁକୁଳ କରିବେ ଚାଷୀଭାଇ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଘରକୁ ସୁନା କିଣି ଆଣିଲେ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।
7.India Russia Agreement: ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମସ୍କୋ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ, "ଭାରତ-ରୁଷିଆ ପାରସ୍ପରିକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଚୁକ୍ତିନାମା (RELOS)" ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ଏହାର ସୂଚନା ରୁଷର ସରକାରୀ ଆଇନଗତ ପୋର୍ଟାଲ ଶୁକ୍ରବାର ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ଏବେ ପରସ୍ପରର ସୀମାରେ ସୀମିତ ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୦୦୦ ସୈନ୍ୟ, ପାଞ୍ଚଟି ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଏବଂ ୧୦ଟି ବିମାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାକୁ ଏକକାଳୀନ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରିବ।
8.Odisha Weather Report: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ତାତିରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଉପରମୁହାଁ ପାରଦ। ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ପାରଦ। ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢି ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି ହେବ। ୧୬ ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
9.Crime news: ନୃଶଂସ ସ୍ୱାମୀର ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ। ଟଙ୍କା କେଇଟା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ହତ୍ୟାକଲା ସ୍ୱାମୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ରୁଗୁଡ଼ି ସାହିର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାକୁଡ଼, ସ୍ତ୍ରୀ ଚମ୍ପା ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ ୧୨ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂଚନା। ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ୧୨ହଜାର ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲ । ସ୍ତ୍ରୀ, ଚମ୍ପା ଏଥିରୁ ୪ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବାକୁ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକଲା ସ୍ୱାମୀ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନୟାକୋଟ ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି।
10.Medical College: ରାଜ୍ୟରେ ୫ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଗଜପତି(Gajapti), ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ାରେ ନୂଆ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଓ ନୂଆପଡ଼ା(Nuapada)ରେ ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ହୋମିଓପାଥି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।