Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସାରା ଦିନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Business Advisory Committee Meeting: ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସଂସଦର ବର୍ଷାକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଜନେସ୍ ଆଡଭାଇଜରି କମିଟି (BAC) ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ସରକାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଅଧିବେଶନର ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୬ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଧେୟକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନସମସ୍ୟା ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।
2.Bikram Keshari Arukh: ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଜବ ଓ ଅସତ୍ୟ। ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନଠାରୁ ସେ ଦଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସହ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ କିଛି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିନଥିବା କହି ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳକୁ ଯିବାର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୂଳକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।
3.Ratna Bhandar: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ୯ଟି ପବିତ୍ର ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି-ମଣତି ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଓଲାଗି କରାଯାଇଥିବା ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗଣତି ଓ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଗଣତି-ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରକୁ ପୁଣିଥରେ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପଙ୍କ ଜିମାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ବିଶେଷଭାବେ ତିନି ବାଡ଼ର ରତ୍ନଖଚିତ ଚିତା, ଶୁଆ ଥଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ରୁପା ରସିକ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ଗଣତି କରାଯାଇଥିଲା।
4.Sonam Wangchuk: ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡା. ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଅଙ୍ଗମୋ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଆବେଦନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ସେହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ଅନଶନ ସ୍ଥଳରୁ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ୨୦ ଦିନ ଧରି ଅନଶନରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରି ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଏକ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।
5. CJP Protest: ୨୦ ଜୁଲାଇରେ କଥିତ 'ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ'କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ, ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜୁଲୁସ ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ଏନେଇ କୌଣସି ଅଧିକୃତ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ସଂସଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିବେଶନ ୨୦ ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ BNSSର ଧାରା ୧୬୩ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅନୁସାରେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ବାହାରେ କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ସମାବେଶ, ରାଲି କିମ୍ବା ଜୁଲୁସ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ରହିଛି। ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଯଦି କେହି ଏହି ନିଷେଧାଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିରାସତକୁ ନିଆଯିବା ସହ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ।
6.Weather Report: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପୁଣି ଜୋର ଧରିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମୀ ବିକ୍ଷୋଭ, ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଓ ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ୬ରୁ ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ, ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଏହା ସହ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ IMD ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। IMD ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ସିକ୍କିମ୍, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ସିକ୍କିମ୍ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
7.PV Sindhu: ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ର ଷ୍ଟାର ସଟଲର ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ପୁଣିଥରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଜାପାନ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେ ଘରୋଇ ତାରକା ତଥା ତିନିଥର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆକାନେ ୟାମାଗୁଚିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ସିନ୍ଧୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ସିନ୍ଧୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ୨୧-୧୭ ଓ ୨୧-୧୭ରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ଜିତି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମାଶ୍, ନେଟ୍ ପ୍ଲେ ଓ କୋର୍ଟ କଭରେଜ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା।
8.Flash Flood: ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ରାଜୌରୀ ଓ ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାତାର ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଫ୍ଲାଶ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ଅନେକ ଘର, ରାସ୍ତା ଓ ପୁଲ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳର ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜୌରୀ ଓ ପୁଞ୍ଚର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ସେନା, ପୁଲିସ, ଏସଡିଆରଏଫ୍ (SDRF) ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଟିମ୍ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
9.Lionel Messi: ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫୁଟବଲ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ନିଜ ଦଳ, କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିବା ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ମେସି ଟ୍ରଫିଠାରୁ ଅଧିକ ଦଳ ସହ କାଟିଥିବା ସମୟ ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ମେସି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା କେବଳ ଜିତିଥିବା ଟ୍ରଫି ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଯାତ୍ରା, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକାଠି ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି।
10.FIFA 2026: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଫାଇନାଲ୍କୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ଚରମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ରାତି ସାଢେ ୧୨ଟାରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଖେଳାଯିବ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍। ଏହି ମହାମୁକାବିଲାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୁଇ ଦଳ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଓ ସ୍ପେନ୍ ପରସ୍ପରକୁ ଟକ୍କର ଦେବେ। ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ଶେଷ ଲଢ଼େଇରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।