Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Donald Trump: ରୁଷ ଓ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର କଟକଣା ଆହୁରି କଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ ଉପରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ଏହାକୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଆଇନ ରୁଷ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ କଟକଣା, ଟାରିଫ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଚାଲୁଥିବା କଟକଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ନୂଆ ଆଇନର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ରୁଷରୁ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ତେଲ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେରିକା ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇପାରିବ। ଆଇନ ଅନୁସାରେ, ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବର ୧୨ ମାସରେ ରୁଷରୁ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ କିମ୍ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିବାରେ ଶୀର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୧୦୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାର ଅଧିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି।
2.Odisha News: ଜଟଣୀସ୍ଥିତ ନାଇଜରରେ ଏକ ଅଘଟଣରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଛାତ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ନାଇଜରରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏମ୍ଏସ୍ସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତରୁ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
3.Heavy Rain Alert: ଦେଶରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବିଦାୟ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୧୪ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ ପବନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭୦ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଡ଼ ପବନ ବହିପାରେ। ଏହା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଭାରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
4.Mamata Banerjee: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ତଃକଳହ ଏବେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଦଳର ନାମ ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ଚିହ୍ନକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ‘ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ’ ନାମ ଏବଂ ଦଳର ପାରମ୍ପରିକ ‘ଜୋଡ଼ା ଘାସଫୁଲ’ ଚିହ୍ନକୁ ଆଗାମୀ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦଳର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଓ ନାମ-ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଦାବି କରିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତୃତ୍ୱ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅରୂପ ରାୟ ଓ ରିତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭଳି ନେତା ଅଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ନେଇ ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କାରଣରୁ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନ୍ତରୀଣ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
5.Odisha Crime: ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାତିକାରପାଲିରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। କଥା କଟାକଟିରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ଏହା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଜାଲି ଓ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୮ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ୬ ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି।
6.Forester Suspended: ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ମୈଦଲପୁର ସେକ୍ସନର ଫରେଷ୍ଟର ବିପିନ କୁମାର ହରିଜନଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର DFO ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗଛ କାଟିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିପିନ କୁମାର ହରିଜନ ଝରିଗାଁ ମୋହରା ସେକ୍ସନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମୟରେ ଦେଓବନ୍ଧ-ଜାମାଦରପଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗଛ କାଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନୋଟିସର ଉତ୍ତର ସନ୍ତୋଷଜନକ ନ ହେବାରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର DFO ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସସ୍ପେନସନ୍ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
7.Baragarh Crime: ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାତିକାରପାଲିରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ବଚସାରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପରେ ଏହା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷର ରୂପ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଭୁଜାଲି ଓ ଛୁରାରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ୮ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଖବର ପାଇ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
8.IAS ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ହେଲେ ସୌଦାମିନୀ ସେଠୀ। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ହେଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ପ୍ରଧାନ। ସେହିପରି, ମଧୁମିତା ନାୟକ ହେଲେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ । ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ହେଲେ ବବିତା ମହାନ୍ତି। ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ବୟ ବିଭାଗର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ହେଲେ ଅନୁଜ କୁମାର ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବେ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି। ଶୁଭ୍ରା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସଚିବ ହୋଇଛନ୍ତି ସଂଘମିତ୍ରା ଶତପଥୀ। ଗୃହ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ହୋଇଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ବେହେରା।
9.Pakistan Blast: ପାକିସ୍ତାନର ଖୈବର ପଖତୁନଖ୍ୱାର କୋହାଟ ସ୍ଥିତ 'ପୋଲିସ୍ ଲାଇନ୍ସ' ନିକଟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ୧୬ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି; ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ୍ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ମସଜିଦ୍ ବାହାରେ ଏକ ବଡ଼ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା; ମସଜିଦର ବାହ୍ୟ ଭାଗ ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା।
10.Ajit Agarkar: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବିସିସିଆଇର ସଦ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ବଢ଼ାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅଗରକର ନିଜେ ଆଉ ଏହି ପଦରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି। PTI ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅଜିତ ଅଗରକର ବିସିସିଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଅଗରକରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚୁକ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୨୦୨୩ରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସିନିୟର କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା।