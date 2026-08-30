Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Rain in Odisha: ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିପାରେ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ରୁ ୩୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉପକୂଳ ସଂଲଗ୍ନ ସମୁଦ୍ରରେ ପବନର ବେଗ ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ରହିପାରେ। ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୬୦ କିମି ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରୀରୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାରୀ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
2. Odisha Farmer: ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ରାତି ଅଧରେ ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ସ ଆଗରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାର ପଞ୍ଜୀକରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଶେଷ ସମୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ନଫେରି ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ସ ସମ୍ମୁଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଡେଡଲାଇନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସାରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଭିଡ଼ ଦେଖାଦେଇଛି।
3.Mohan Bhagbat: ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଆୟୋଜିତ ‘ୱାନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ୱାନ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS) ସରସଂଘଚାଳକ ମୋହନ ଭାଗବତ ଏକତା, ସହାବସ୍ଥାନ ଓ ମାନବୀୟ ସଦ୍ଭାବକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡିସନ୍ ସ୍କ୍ୱାୟାର୍ ଗାର୍ଡେନ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ‘ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ୱାନନେସ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍’ ମଞ୍ଚରେ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି। ଭାଗବତଙ୍କ ମତରେ, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ମୂଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥୀ କରି ଚାଲିବା। ‘ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍’ର ଭାବନାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ଓ ପନ୍ଥ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ଏକ।
4.Nepal Flood Update: ନେପାଳକୁ ଭାରତର ସହାୟତା ଜାରି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଓ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଭାରତର ଚତୁର୍ଥ ବିମାନ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍, ଟାର୍ପଲିନ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସିଟ୍, ହାଇଜିନିକ୍ କିଟ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତ ପଠାଇଛି। ଏହାସହ ୧୬ଟି ଟ୍ରକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସହାୟତା ସାମଗ୍ରୀ ନେପାଳକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଏକ ଫୋରେନସିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନେପାଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର ‘ଏକ୍ସ’ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
5.Petrol Diesel Price: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ୧୦୮.୯୭ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ୍ ଲିଟର ୧୦୦.୬୮ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୁଲ୍ୟ ଗତ କାଲିର ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ୧୦୨.୧୨ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ୯୫.୨୦ ଟଙ୍କା, କୋଲକାତାରେ ୧୧୩.୪୭ ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ୯୯.୮୨ ଟଙ୍କା, ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ୧୧୧.୧୮ ଓ ୯୭.୮୩ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ୧୦୭.୮୮ ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ୯୯.୬୫ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
6.Baripada News: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛି। ଜାମଦାପାଳ ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରିବା ପରେ ନିଜ ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଘର ଭିତରୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
7.BRICS: ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ BRICS ସହ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। BRICS ଗୋଷ୍ଠୀର ଚତୁର୍ଥ ଅନ୍ତଃସତ୍ରୀୟ PartNIR ବୈଠକ ସହିତ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ BRICS କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ୧୮ତମ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେବ।
8.Vigilance Raid: ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣିପଡ଼ା ଥାନାର ଜଣେ ପୁଲିସ୍ ଏଏସ୍ଆଇ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ଢାବା ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବାବେଳେ ଏଏସ୍ଆଇ ମଦନ ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମନଦୀପ ଦାମମୋଦକଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଧରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଢାବା ମାଲିକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ବଦଳରେ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
9.Rutuparna Panda: ଲାଗୋସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୌରବ। ମହିଳା ଡବଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଓଡ଼ିଆ ସଟଲର ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା ଓ ଶ୍ୱେତପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ସହ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି।
10. Toxic Movie: ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ୟଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ‘ଟକ୍ସିକ୍: ଦ ଫେୟାରିଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ’ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ନିଜର ଦବଦବା ଜାରି ରଖିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ମିଶ୍ରିତ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର କମାଇ ଦମଦାର ରହିଛି। ସାକନିଲ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ରିଲିଜ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ‘ଟକ୍ସିକ୍’ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୨୪.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି। ଏହା ସହ ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ୧୯୦.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।