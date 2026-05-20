Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
1.Odisha 12th Result: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଆଜି ଦିନ ୧୨ଟାରେ ଘୋଷଣା ହେଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ୱେବସାଇଟରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ସିଏଚଏସଇ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପୁସ୍ତିକାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ସମେତ ସଚିବ ଏନ୍ ତିରୁମାଲା ନାଏକ, ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୃଣାଳକାନ୍ତି ଦାସ, ସଚିବ ଶୁଭ୍ରାବାଳା ପରିଡ଼ା ଓ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ଣ ୩ଟାରେ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
2.CM Mohan Majhi: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଜାପାନ କନ୍ସଲ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଇଶିକାୱା ଯୋଶିହିସା। ଓଡ଼ିଶା-ଜାପାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ, ବିନିଯୋଗ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଜାପାନର ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି CM। ନିଯୁକ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା ନେଇ ସହମତି ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
3.Ratha Yatra: ପଞ୍ଜାବରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା। ଫିରୋଜପୁର କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ସହମତି। ମେ ୨୩ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା, ଧାର୍ଯ୍ୟ ତିଥି ଜୁଲାଇ ୧୬ରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ନେଇ ଦେଲେ ସହମତି। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଫିରୋଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମାତ୍ର ୟୁପି ହାପୁର ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳି ନାହିଁ।
4.Vigilance Raid: ଭବାନୀପାଟଣା R&B ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ଶବର ଗିରଫ। ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ୯୭ ପ୍ଳଟ୍ ସହିତ ୮୩ ଏକର ଜମି ଠାବ ପରେ ଗିରଫ। ୪ଟି ବହୁତଳ କୋଠା ସହ ମୋଟ ୫ଟି କୋଠା ପାଇଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ୧୭ ଏକରର ଦୁଇଟି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଠାବ ହୋଇଥିଲା। ୮ କ୍ୟାବିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଠାବ ହୋଇଥିଲା।
5.Prime Minister Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ-ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗସ୍ତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୯ ମଇ ୨୦୨୬ ମଙ୍ଗଳବାର ଇଟାଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଇଟାଲୀର ରାଜଧାନୀ ରୋମରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇଟାଲୀର ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ତାଜାନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୋମରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ମଧ୍ୟ "X" ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ।
6.Weather Update: ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦିନ ସମୟରେ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଛି। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମୌସୁମୀ ଆସିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଦେଶ ଭୟଙ୍କର ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ୪୫ରୁ ୪୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଗରମ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୨୨ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
7.Ratna Bhandar: ପୁରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ସେବାୟତ ଦାଦା-ପୁତୁରା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଘଟଣାରେ ମେକାପ ସେବକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତଦାରଖ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ସେବକ ଦାଦା ମଧୁସୂଦନ ମେକାପ ଓ ପୁତୁରା ନାରାୟଣ ମେକାପ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲା । ପାଳିକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପରିବାର ଭିତରେ ବିବାଦ ଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଉଭୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଉଠାଇ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା।
8.Chemists' strike: ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଏବଂ ଔଷଧ ବିତରକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ କେମିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ (AIOCD) 20 ମଇ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ସଂଗଠନ କହିଛି ଯେ ଇ-ଫାର୍ମାସି ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେଡିସିନ୍ ଡେଲିଭରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ନିୟମାବଳୀରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। AIOCD ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନ୍ ଫାର୍ମାସି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତଦାରଖ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୭ ରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ମେଡିକାଲ୍ ଷ୍ଟୋର ଅଛି ଯାହା ବନ୍ଦ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ।
9.Odisha News: ମାଟି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି ନେଇ ବିଜେଡିର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲ ଅଧିନ ଇଡୋକୋ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜମିରୁ ବେଆଇନ ମାଟି ଚୋରୀରେ ପ୍ରଶାସନ ୧୮ଜଣ ମାଟି ମାଫିଆଙ୍କ ନାମରେ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ କୁଜଙ୍ଗ ବିଜୁଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମାଟି ମାଫିଆଙ୍କ ଗିରଫଦାବୀ ନେଇ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ମନିନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସରକାଙ୍କ ରାଜସ୍ଵ ହାନି କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ସମାବେଶରେ କୁଜଙ୍ଗ ବିଜେଡିଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଜୟଗୁରୁ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଗତଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ।
10. BJD: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ର ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ମାନଭଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲ। ଏ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଓ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇଥିବା ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ରେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ମାନ ଭଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲ। ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ବରଣ ପରେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ବିଜେଡି ର ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାବରେ ଠପ ହୋଇଯାଇଛି।