Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Mahanavami: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ଆଜି ମହାମାୟା ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହାନବମୀ ଅବସରରେ ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଫୁଲ, ଧୂପ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ମା’ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛନ୍ତି।
2.Odisha Crime: କଟକ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ନିକଟ ମହାନଦୀ ପଠାରେ ଘଟିଥିବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରୁ ହଟିଛି ପରଦା। ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି।
3.Cyber Fraud: ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାଇବର ଠକେଇ ମାମଲାରେ ୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ସୋର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ତାମିଲନାଡୁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଗତ ୧୪ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଏହି ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣାର ଲିଙ୍କ୍ ଚୀନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଚୀନ୍ରେ ଥିବା ଜଣେ ମାଲିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାମିଲନାଡୁର ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
4.Daler Mehndi: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଦଲେର ମେହେନ୍ଦିଙ୍କୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏକ ନବରାତ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁବୋଧ ଉନିୟାଲ୍ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କରିଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଗାୟକ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ କହୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, “ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରୁନି, ଗୀତ କ’ଣ ଗାଇବେ?” ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ତେବେ ନିଶାସକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗଟି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବି ଆଧାରିତ।
5.RSS: ନାଗପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମାରୋହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସଂଘର ସରସଂଘଚାଳକ ମୋହନ ଭାଗବତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ଏକ ଏବଂ ଏହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଏକତା ଓ ପ୍ରଗତିର ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରନିଷ୍ଠା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୋହନ ଭାଗବତ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆଜିର ସମୟରେ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତପସ୍ୟା ଓ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି।
6.USA-Iran Conflict: ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ କଥିତ ଗୋପନୀୟ ବୈଠକ କରିଥିବା ଖବରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ‘ଆକ୍ସିଓସ୍’ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହେଗସେଥ୍ କୌଣସି ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ବିନା ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ କରି ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବୈଠକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କୌଣସି ପୁଷ୍ଟି କରାଯାଇନାହିଁ। ଇରାନ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ୱାଶିଂଟନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ’ଣ ହେବ, ସେନେଇ ଅନୁମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଇସ୍ରାଏଲର ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିବାରୁ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି।
7.Italy Protests: ଫ୍ରାନ୍ସ ପରେ ଏବେ ଇଟାଲୀରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଛି। ବଢ଼ୁଥିବା ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବାର ଦୁରବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେବାକୁ ଲାଗିଛି। ମିଲାନ ସମେତ ଇଟାଲୀର ଅନେକ ସହରରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଓ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ ଲୁଟ୍ ହେବା ସହ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦେଖି ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ସୋମବାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି।
8.CJP: ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ନେତା ସୌରଭ ଦାସ ଓ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କାଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଉଭୟଙ୍କ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତ ଅବଧିକୁ ୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଦର୍ଶାଇ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଆଚରଣ ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିବା ଏବଂ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ଶାନ୍ତି ବଣ୍ଡ୍ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
9.ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦମ୍ଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ମହିଳା ୪୦୦ ମିଟର T20 ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଦୀପ୍ତି ଜୀବନଜୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ ୫୬.୩୬ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୌଡ଼ ଶେଷ କରି ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସର ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ F53 ବର୍ଗରେ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ଆୟୁଷ ବର୍ମା କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି।
10.Team India Arrived in New Zealand: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ୫ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍, ୫ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୨ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ଗସ୍ତର ଆରମ୍ଭ T20 ସିରିଜ୍ରୁ ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି। ଦଳ ପହଞ୍ଚିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଦଳକୁ ଫେରିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ଲୁକ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।