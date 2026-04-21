Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3187083
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Apr 21, 2026, 04:05 PM IST

Trending Photos

1.School Closed: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ  ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍‌ ଆସନ୍ତା ୩ ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ୨୨ରୁ ୨୪ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖରା ଓ ହିଟ୍‌ ୱେଭ କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି  ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 

2.Summer Learning: ଏଥର ଖରା ଛୁଟିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ସମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବାପା ମାଆଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ ଜରିଆରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଆସାଇନ୍‌ମେଣ୍ଟ। ଶିଶୁବାଟିକାରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଓସେପାର ଚିଠି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ୨୫ ସୁଦ୍ଧା ହ୍ବାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ୍‌ ପାଇଁ ଚିଠି।

3.School Education: ପିଲାଙ୍କୁ ବିଛୁଆତି ଦଣ୍ଡ ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଲୁଣ ଭାତ ଘଟଣାରେ ହେବ ଆକ୍ସନ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଏପରି କହିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଭୟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ୍‌,ବାଲିଗୁଡ଼ାର ଏକ ସ୍କୁଲ୍‌ରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭାତ, ଲୁଣ ଦିଆଯିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଯାଜପୁରର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଛୁଆତି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

4.Congress Protest: IT କ୍ଷେତ୍ରରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି  ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ଘେରାଓ  କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ  ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛି।

5.Odisha News: ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୨୭ ତାରିଖ(ସୋମବାର) ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସକାଳ ୭.୦୦ ଘଟିକାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨.୦୦ ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ୟୁନିଟ-୨, ଅଶୋକ ନଗରସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି  କରିବେ।

6.President Droupadi Murmu: ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ମହାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେବଳ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ନୁହେଁ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ପରିଚିତ । ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ । ପରିବେଶ ପଥକୁ ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ଖୁସି କରିଛି ।

7.Nepal Customs Duty: ଭାରତରୁ ନେପାଳକୁ ଜିନିଷ କିଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନେପାଳ ସରକାର ଭାରତରୁ ଆସୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ନିୟମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କଠୋର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ, ଯଦି ଆପଣ ୧୦୦ ନେପାଳୀ ଟଙ୍କା (ପ୍ରାୟ ୬୩ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା) ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ନେପାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେପାଳର ବୀରଗଞ୍ଜ ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ଦେଖାଦେଇଛି। ବୀରଗଞ୍ଜ ଏବଂ ଭାରତ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଛି।

8.CBSE 12th Result 2026: CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ କ୍ୟାରିଅର ଏହି ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦିଓ ବୋର୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ, ତଥାପି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଫଳାଫଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଫଳାଫଳ ମେ 10 ରୁ 20 ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା 17 ଫେବୃଆରୀ, 2026 ରୁ ଏପ୍ରିଲ 10, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ବୋର୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଧାରା ଆଧାରରେ, ଫଳାଫଳ ମେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

9.Kedarnath: କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ।  ବିତ୍ରତା ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ମନ୍ଦିର କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଫଟୋ ଉଠାଇବା, ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ ଓ ରିଲ୍ସ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।

10.Apple New SEO: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆପଲ୍ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କମ୍ପାନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଟିମ୍ କୁକ୍ ସିଇଓ ପଦ ଛାଡି ଏକ ନୂତନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ ଟେର୍ଣ୍ଣସ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଜନ୍ ଟେର୍ଣ୍ଣସ୍ ଆପଲ୍‌ରେ ପାଳିତ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଯିଏ ୨୦୦୧ ମସିହାରେ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର କ୍ୟାରିଅର୍ ଆପଲ୍‌ରେ ବିତାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ପାଦରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଏବଂ ସେ ପେନସିଲଭାନିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ।

About the Author
author img
Priyambada Rana

