Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Naveen Pattnaik: ନିଟ୍ (NEET) ବିବାଦକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ସଭାପତି ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦଳୀୟ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସେ ଦଳୀୟ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଥିବାବେଳେ ବିଜେଡି ସାଂସଦମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆହତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଜଖବର ନେଇଛନ୍ତି।
2.Congress Protest: ନିଟ୍-୨୦୨୬ ପେପର ଲିକ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଦେଶର ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଉଠିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ବାଦ୍ରା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଅଭିମୁଖେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।
3.Rahul Gandhi:ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ କଂଗ୍ରେସର ଧାରଣା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇ ଅଟକ ରଖିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ସହ ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦାବି କରି ଏହି ଧାରଣା ହୋଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା।
4.Puri: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ପାରମ୍ପରିକ ହେରାପଞ୍ଚମୀ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଆଜି ତିନି ରଥର ଦକ୍ଷିଣମୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ନୀତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ଔପଚାରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆହୁରି ବେଗବାନ ହୋଇଛି।
5.Farmer Protest: ଭାରତ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ପଞ୍ଜାବରୁ ହଜାର ହଜାର କୃଷକ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ କୁଚ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହରିୟାଣା ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଶମ୍ଭୁ ସୀମା (Shambhu Border) ନିକଟରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ କୃଷକମାନେ ସେଠାରେ ହିଁ ନିଜର ଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ନୂଆ ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ ବୋଲି ସତର୍କ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ହରିୟାଣା ସରକାର କୃଷକଙ୍କ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଦାବିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ବିଚାର କରିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
6.PM Modi on Paper Leak: NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଡ଼ା ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। NDA ସଂସଦୀୟ ଦଳର 'ମଙ୍ଗଳ ମିଳନ' ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିବାବେଳେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍କୁ "ମହାପାପ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋରରୁ କଠୋରତମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ରକ୍ଷା କରିବା ଦେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଭଳି ଘଟଣା କେବଳ ଏକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେନି, ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଆଘାତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏପରି ଅପରାଧ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋହଳ କରାଯିବ ନାହିଁ।
7.Sonam Wangchuk: ଅନସନରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ସୋନମଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବେସରକାରୀ ମେଦାନ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିସହ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ଏହି ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
8.Panchayat poll: ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ଘରକୁ ଘର (ଡୋର-ଟୁ-ଡୋର) ସର୍ଭେ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ନାମ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପରେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୦ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ, ଯାହା ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଧାର ହେବ।
9.Voter List Revision: SIR ସରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ହେବ ଭୋଟର ତାଲିକା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଚିବ। ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ନଭେମ୍ବର ୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ। ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଆଜିର ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ମାସ ୩୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏନେଇ ଟିମ୍ ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ । ଟିମ୍ରେ BLO, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ୱାର୍ଡର ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।
10.Jantar Mantar Protest: ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଏବେ ବି ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଭିକ୍ଷୋଭକାରୀ ସେଠାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଏବଂ ସଂସଦ ମାର୍ଗରେ ସିଜେପିଙ୍କ 'ସଂସଦ ଯାତ୍ରା' ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହୋଇଛି। କର୍ଫ୍ୟୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଧାରା ୧୬୩) ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସଂସଦ ଆଡକୁ ରାଲି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ସମୟରେ ହିଂସା, ପଥର ଫିଙ୍ଗା ଏବଂ ବସ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୭୦ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି।