Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 21, 2026, 04:25 PM IST

1.Higher Education: ସରକାରୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବେଆଇନ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ତାଗିଦ୍‌। ସମସ୍ତ କୁଳପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସତର୍କ କରାଇଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ। ବେଆଇନ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିନା ଅନୁମତିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିଆଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାଦ୍ବାରା ସରକାର ଓ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ୁଛି, ବ୍ୟାକ୍‌ ଡୋର ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ସରକାର ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥି ସହ ନିୟମିତ କରିବା ନେଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏପରି ନିଯୁକ୍ତିର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ବହନ କରିବ ଓ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ବେଆଇନ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 

2.Bhubaneswar Crime: ରାଜଧାନୀରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ, ୫ ଅଟକ। ଭରତପୁର ଥାନା କଳିଙ୍ଗବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ। ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରଖି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏକ ବନ୍ଦ ଘରେ ରଖି ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ, ଖବର ପାଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଭରତପୁର ପୋଲିସ।

3.Maosit Surrender: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏକା ଥରେ ୨୭ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୫ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୮ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ୩୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରହିଥିଲା।

4.Weather: ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନିଆଁ ବର୍ଷା । ୪୪.୪ ଡିଗ୍ରୀରେ ଜଳୁଛି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ। ପଶ୍ଚିମରେ ୪୪, ରାଜଧାନୀ ୪୧ ପାର୍‌, ୪୪.୪ ଡିଗ୍ରୀରେ ସିଝୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁର। ହୀରାକୁଦ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ୪୪ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି।ବନେଶ୍ବର ତାପମାତ୍ରା ୪୧.୬ ଡିଗ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ୪୦.୮, ରାଉରକେଲା ୪୦.୬ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

5.Pulwama master mind: ପୁଲୱାମା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା। ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହମ୍‌ଜା ବୁରାନକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। POKରେ ଅଜ୍ଞାତ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

6.VVIP Security: ବାଲିଅନ୍ତା କେସ୍ ପରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ଭିଡ଼ ହିଂସା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋର୍ସ । STU ଓ STG ସ୍ପେଶାଲ ୟୁନିଟ ଗଠନ କଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ERSS ଓ PCR ଗାଡ଼ିରେ ଏହି ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। ERSS ଓ PCR ଗାଡ଼ିରେ ଏହି ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭିଡ଼ ହିଂସା ଦେଖାଦେଲେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଓ ହରାଞ୍ଚଳ ଆତଙ୍କୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ VVIP ଗସ୍ତବେଳେ ନଜର ରଖିବେ।

7.Odisha Vigilance: ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏସ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମଳୟ ନାୟକଙ୍କ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋଲନରା ବ୍ଲକର ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏସ (RWSS) ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମଳୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ନାମରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଏକକାଳୀନ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଜୋରଦାର ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

8.Delhi ATF: ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁମ୍ବାଇରେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବଡ଼ ରିହାତି ଘୋଷଣା। ବିମାନ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ (ATF) ଉପରୁ ଟିକସ କମ୍‌ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଟିକସ କମ୍‌ ଘୋଷଣା କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ATF ଉପରେ VATକୁ ୨୫%ରୁ ୭%କୁ କମାଇଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ATF ଉପରୁ VATକୁ ୧୮%ରୁ ୭%କୁ କମ୍‌ କଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ମୁମ୍ବାଇରେ କେବଳ ଘରୋଇ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଟିକସ କମ୍‌ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। FIA ବିମାନ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ ଦାମ୍‌ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲା।

9.Vigilance raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ହଳଦିଆ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲଥ୍ ସେଣ୍ଟର (ସିଏଚସି)ର ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ (ଏମଏଚଡବ୍ଲୁ) ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାହୁ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତାଙ୍କ ମୃତ ପିତାମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସବ-କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସବ-କଲେକ୍ଟର ହଳଦିଆ ସିଚସିର ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର-କମ-ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ବିଭୂତି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିବା ଏବଂ ଟଙ୍କା ନପାଇଲେ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

10.CJP Twitter Account: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଏକ ବୟାନ ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୋକରୋଚ୍ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦେଶର ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କୋକରୋଚ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଯୁବକମାନେ ଏହି ବୟାନର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ, କୋକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ମଜା ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶୀଘ୍ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅନୁଗାମୀ ହାସଲ କରିଥିଲା।

