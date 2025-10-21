Advertisement
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Oct 21, 2025, 04:09 PM IST

1.Election Commission: ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେଲା ବିଜେଡି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ବୈଠକକୁ ନେଇ ଫେରାଦ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।

2.Digapahandi: ଫାଣ୍ଡି ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଷା ଦେବୀ। ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଚିକିଟି ଫାଣ୍ଡିରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଉଷା ଦେବୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଟକ ପ୍ରତିବାଦରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଏସ୍‌ଡିପିଓ ପହଞ୍ଚି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

3.Crime News: ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟରେ ମାଆ ମୃତ, ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଗୁରୁତର। ଯଖପୁରା ଥାନା ରାବଣା ଛକ ନିକଟ ଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ହତ୍ୟା। ଗୁରୁତର ଶିଶୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ, କଟକ SCB ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଫେରାର, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍। ଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିଲେ ମୃତ ମହିଳା ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ।

4.Baliyatra: ପାରାଦୀପ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦଘାଟନ୍‌ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଦଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ଵାଇଁ। ନଭେମ୍ବର ୪ରୁ ୧୦ ତାରିଖ ଯାଏ ଆୟୋଜିତ ହେବ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା।

5.Weather Report: ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଲଗାତର ୩ଟି ଲଘୁଚାପ ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଶରତ ସାହୁଙ୍କ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ‘ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ୨୬ ବେଳକୁ ଦ୍ବିତୀୟ, ୨୯ ବେଳକୁ ୩ୟ ଲଘୁଚାପ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ବେଶୀ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ନ ପାରେ। ତଥାପି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ୨୬/୨୭ ବେଳକୁ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ସମ୍ଭାବନା। ପ୍ରଥମଟିର ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିପାରେ, ଦ୍ବିତୀୟର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ରହିବ, ମାତ୍ର ୩ଟି ଲଘୁଚାପ ନେଇ IMD ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

6.Cyclone News: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓ ଲଘୁଚାପଜନିତ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟରେ ପ୍ରଶାସନ। ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସୂଚନା। 'ସବୁ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ନେଇ ଆମେରିକାର ଏକ ସଂସ୍ଥା ଆକଳନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଏଯାଏଁ କେବଳ ବର୍ଷା ଆକଳନ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଡ୍ ଓ ଉପକୂଳରେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ରହିଛି'।

7.Redhakhol: ରେଢ଼ାଖୋଲ ରେଞ୍ଜ ବନ୍ତଲୋଇ ଗାଁରେ କଲରାପତରିଆ ଆତଙ୍କ। ଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଗାଈକୁ ମାରି ଖାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଛି, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍। ଗାଈ ପାଳିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ।

8.Pollution: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ପାଲଟିଛି। ଭାରତର ମୁମ୍ବାଇ (୫ମ) ଏବଂ କୋଲକାତା (୮ମ) ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋର ଏବଂ କରାଚୀ, କୁଏତ, ତାସକେଣ୍ଟ ଏବଂ ଦୋହା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କାନବେରା ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୀପାବଳି ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ଆତସବାଜି, ଯାନବାହାନ ନିର୍ଗତ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନଡ଼ା ପୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁରେ ବିଷାକ୍ତ କଣିକା ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (CPCB) ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର AQI 350 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା "ଅତି ଖରାପ" ବର୍ଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାୱାନା, ଜାହାଙ୍ଗୀରପୁରୀ, ୱାଜିରପୁର, ଆଲିପୁର ଏବଂ ବୁରାରି କ୍ରସିଂ ଭଳି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ AQI 401 ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା, ଯାହା "ଗମ୍ଭୀର" ବର୍ଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ।

9.Jana Suraj Dal: ଜନ ସୂରଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏପରିକି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବାରୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତିନି ଜଣ ଘୋଷିତ ଜନ ସୂରଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦାନାପୁରରେ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଖିଳେଶଙ୍କୁ ଜଣେ ଜେଲ୍ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପୂରା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସାଇ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବାରୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। 

10.Puri: ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ୍‌ ଫୋନ୍। ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଜଣେ ଗୁମାସ୍ତା ଅଟକ। ପ୍ରତିହାରୀ ନିଯୋଗ ସମ୍ମୁଖରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୁମାସ୍ତା ଫୋନ୍‌ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

Priyambada Rana

