Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Vijaya Dashami 2026: ଆଜି ପବିତ୍ର ବିଜୟାଦଶମୀ। ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟ ଓ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ଏହି ମହାପର୍ବକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଆଜିର ଦିନରେ ମା’ ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିବା ବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ବିଜୟର ସ୍ମୃତିରେ ବିଜୟାଦଶମୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଜୟାଦଶମୀ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦଶମୀ ପୂଜା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବେଦମନ୍ତ୍ର, ଶଙ୍ଖନାଦ ଓ ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟାର ଧ୍ୱନିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
2.Suna Besa: ପବିତ୍ର ବିଜୟାଦଶମୀ ଅବସରରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ଠାକୁର ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶ୍ରୀସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ବିଶେଷ ବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସୁନାବେଶ ବା ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ଦର୍ଶନ ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଆଧିକାରିକ ସୂଚନା ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ।
3.Elephant death: ରାଉରକେଲାର ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁମେରତା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ହାତୀଟି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା, ସେନେଇ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି।
4.CJP Protest: ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ନେତା ସୌରଭ ଦାସ ଓ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କାଙ୍କ ଆଇନଗତ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମାମଲାର ତଦନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଓ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ଅଭିଯୋଗରେ ରୁଜୁ ପ୍ରଥମ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯିବା ପରେ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା CJP ନେତାଙ୍କ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
5.Puri_Badampahad Express: ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୁରୀ-ବାଦାମପାହାଡ଼ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରେଳ ସଂଯୋଗ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରଠାରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରେଳ ସଂଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭେଟିବା ସହ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ, ଟ୍ରେନ୍ଟି ପୁରୀରୁ ରାତି ୧୧ଟା ୪୫ରେ ଛାଡ଼ି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଦେଇ ରାତି ୧ଟା ୪୫ରେ ବାଦାମପାହାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଫେରିବା ସମୟରେ ବାଦାମପାହାଡ଼ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଛାଡ଼ି ପରଦିନ ସକାଳ ୬ଟାରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି।
6.Weather Report: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ୨୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ମିଆଁମାର ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆଜି ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଲଘୁଚାପର ଗତିପଥ ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଣିପାଗ ଆକଳନ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି।
7.Tiger Shroff: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେଲ୍ ଏକ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ରେ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ କୁନାଲ, ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ସୁମିତ, ରାଧା ଓ ବବିତା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେଲ୍ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାର ତଦନ୍ତରେ ନୂଆ ଦିଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
8.Donald Trump: ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଓଭାଲ୍ ଅଫିସ୍ରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇ ଦେଶ ଏହି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଖୁବ୍ ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ତେବେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଲେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଓ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଘୋଷଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।
9.Manipur Violence: ମଣିପୁରରେ ପୁଣି ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କାଙ୍ଗପୋକପି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଓଲେନ ଖୋଙ୍ଗସାଇ ନାମକ କୁକି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ ପି ମୋଲ୍ଡିଂ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ବାଉଁଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆଦିବାସୀ ଏକତା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ କାଙ୍ଗପୋକପି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ମଣିପୁରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
10.Harmanpreet Kaur: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦମ୍ଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ୪୧ଟି ବଲ୍ରୁ ଅପରାଜିତ ୯୧ ରନ୍ର ଇନିଂସ୍ ଖେଳି ସେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଦଳର ବିଜୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୯୨ ରନ୍ରେ ଜିତିଛି। ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ବଡ଼ ଇନିଂସ୍ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ରନ୍ର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ସେ ମାତ୍ର ୪୧ଟି ବଲ୍ରେ ୯୧ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇନିଂସ୍ରେ ୧୦ଟି ଚୌକା ଓ ୫ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ୨୨୧.୯୫ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ହରମନପ୍ରୀତ ଜିମ୍ବାୱେ ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଶତକଠାରୁ ମାତ୍ର ୯ ରନ୍ ଦୂରରେ ରହିଗଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଇନିଂସ୍ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।