Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Operation Prahar: ଅପରେସନ୍ ପ୍ରହାରରେ ୧୨୭ ନିଶା ବେପାରୀ ଗିରଫ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ। ‘୫ ଜିଲ୍ଲାରୁ ୧୪ କୋଟି ୩୨ ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାର ଟଙ୍କାର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, ବଲାଙ୍ଗିର, ବରଗଡ଼ରୁ ଜବତ’।
2.Harabhanga: ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ମୃତ ୮ ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର । ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣାକଟକ ନିକଟସ୍ଥ ଜିଆଁକଟା ଘଟିଛି ଏଭଳି ଭୟାନକ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଘରେ ବାଆଁ ଥିବା ବେଳେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ, ଘର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ଵଂସ, ଆଖ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଧ୍ଵଂସ। ବିସ୍ପୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ମୃତ ଦେହ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
3.Weather News: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ମୌସୁମୀ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ୨୫ ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ନେଇ ସୋମବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସମସ୍ତ ୨୩ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ୨୫ ତାରିଖରେ ପୂର୍ବକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ମ୍ୟାଁମାର-ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
4.Biswakarma Puja: ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ଚତୁର୍ଥ ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ। ଜମୁଛି ପାରାଦୀପର ଗଣପର୍ବ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ରେ ଦେଖିବ ଅସମ୍ଭବ ଜନଗହଳି। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାକମିଟି ତରଫରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସୁସଜ୍ଜିତ ତୋରଣ ଓ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପ।
5.Donald Trump: ନିଜକୁ ଶାନ୍ତିଦୂତ ବୋଲି କହୁଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବାଗ୍ରାମ ଏୟାର ବେସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆମେରିକାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନ କରେ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ, ତାଲିବାନ ସରକାର ବାଗ୍ରାମ ଏୟାର ବେସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା।
6.Donald Trump: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅସ୍ଥିରତାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ବାଗ୍ରାମ ଏୟାର ବେସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପୁନଃ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଲିନ୍ ଜିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେରିକା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ରହିବା ଉଚିତ।
7.Subash singh:ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ନାଁ ନଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବନ୍ଧୁମିଳନ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। 'ସବୁ ନେତାଙ୍କ ନାଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣପତ୍ରରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଅତିଥି ଭାବେ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ନିମନ୍ତ୍ରଣପତ୍ରରେ ନାଁ ନାହିଁ'। ଆହୁରି ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣପତ୍ରରେ ନାହିଁ, ଅତୀତରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ବିଜେଡିର ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ଖୁସି'।
8.PM Modi: ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସଂଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଜିଏସଟି ୨.୦ ଲାଗୁ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
9.PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ ବାତିଲ୍ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଦଳରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହୋଇପାରେ ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସେବା ପର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ୍ ସୂଚନା। ଆସନ୍ତା ୨୭ରେ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି।
10.Odisha News: ଝାରଖଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡା ଅଫିସ ଭିତରେ ପଶି ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଅପହରଣ କରି ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ମନୋଜ ବହିଦାର। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ଝାରଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କ ଅଇଁଠା ପାଲି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଶି ତାଙ୍କର ଗାଡି ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ ରେ ନେଇଥିବା କାରଣରୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ।