Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Low Pressure: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ।
2.Today Weather Report: ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଦାୟ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଏବେବି ଜାରି ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନୂଆ ମୌସୁମୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରି ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ତୋଫାନ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। IMDର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦ, ମେରଠ, କାନପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଆଲିଗଡ଼ ଓ ସୋନଭଦ୍ର ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୀବ୍ର ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୪°C ରହିପାରେ।
3.Minute Book Forgery: ମିନିଟ୍ ବୁକ୍ ଜାଲିଆତି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଳଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି। ରବିବାର ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗିରଫ ପରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଳଙ୍କୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ମିନିଟ୍ ବୁକ୍ ଜାଲିଆତି ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି।
4. Train Fire: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନର ୮ଟି ବଗିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଧାମରାରୁ ହାୱଡ଼ା ଯାଉଥିବା କୋଇଲା ବୋଝେଇ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ଟ୍ରେନର ୮ଟି ବଗିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ସୋର ଷ୍ଟେସନରେ ଆତଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
5.Odisha Assembly: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ରୁ ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଅଧିବେଶନ ଅକ୍ଟୋବର ୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଅଧିବେଶନକୁ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସମନ୍ୱୟ ନେଇ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ।
6.Sudan gold mine collapse: ସୁଦାନର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ରବିବାର ସୁନା ଖଣିର ଏକ ଶାଫ୍ଟ ଧସିଯିବାରୁ ଅତିକମରେ ୧୧ ଜଣ ଖଣି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଉ ୩୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସୁଦାନର ରେଡ୍ ସି ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ଗମ ଓନି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦାନର ଅନୌପଚାରିକ ସୁନା ଖଣିରେ ଘଟିଥିବା ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣି ଧସିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
7.Srimandira: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେବାୟତଙ୍କ ମାନବିକତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମିଳିଥିବା ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ପର୍ସକୁ ନିଜ ପାଖରେ ନରଖି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜି ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ବୁଲୁ ପଣ୍ଡା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସକାଳେ ନିଜ ଯଜମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରାଉଥିବା ସମୟରେ ଭିତରକାଠ ନିକଟରେ ଏକ ପର୍ସ ପାଇଥିଲେ ବୁଲୁ ପଣ୍ଡା। ପର୍ସ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହିତ ପାନ୍ କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।
8.Keonjhar News: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟନା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଠ ଏବଂ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଗାଡି ଜବଦ। ବନବିଭାଗ ସୂଚନା ପାଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମଲ୍ଲୀପସି ରୁ ବନବିଭାଗ ପିକକ ଭ୍ୟାନ ଗାଡି ଟିକୁ ପିଛା କରିଥିଲା ଗାଡି ଟିକୁ ସାହରପଡା ଠାରେ ଅଟକ ରଲହିଥିଲା। ତେବେ ଗାଡି ଟିରେ ଗୋରୁ ଓ କାଠ କୁ ଜବଦ କରିଛି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
9.Mahanadi Water Dispute: ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲା ଦିର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଓ ସାଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସାଏ କହିଥିଲେ ଯେ, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏହି ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ ( Central Water Commission) ନିକଟରେ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ (CWC) ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ତାହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଉଭୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେ। ସାଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଉ କେବଳ ଏକ ବିବାଦ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ।
10.Asian Games: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଶୁଟିଂ ଦଳର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପୁରୁଷ ୧୦ ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ହିମାଂଶୁ ଧିଲୋନ୍, ପାର୍ଥ ମାନେ ଓ ରୁଦ୍ରାଙ୍କ୍ଷ ପାଟିଲଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ମୋଟ ୧୮୯୦.୧ ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଭାରତୀୟ ଶୁଟରମାନେ ପୋଡିୟମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି।