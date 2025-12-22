Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..
1.Bangladesh Riots: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଛାତ୍ର ନେତା ସରିଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ୭ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP) ନେତା ବେଲାଲ ହୋସେନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡେଲି ଷ୍ଟାର ଏବଂ ଢାକା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଘଟଣାଟି ଶନିବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ BNP ନେତାଙ୍କ ଘରେ ଘଟିଛି।
2.Bangladesh Tragedy: ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୧:୪୫ ସମୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ସିଟିଜେନ୍ ପାର୍ଟି (NCP)ର ଶ୍ରମିକ ଶାଖାର ନେତା ମହମ୍ମଦ ମୋତାଲେବ ସିକଦର (୪୨)ଙ୍କୁ ଖୁଲନାରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସହରର ସୋନାଡାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘର ଭିତରେ ଘଟିଛି। ଏନ୍ସିପିର ଖୁଲନା ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ୟୁନିଟ୍ର ସଂଗଠକ ସୈଫ୍ ନୱାଜ୍ଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ବାଂଲାଦେଶୀ ଖବରକାଗଜ "ପ୍ରଥମ ଆଲୋ" ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ମୋତାଲେବ ସିକଦର ଦଳର ଶ୍ରମିକ ଶାଖା "ଜାତୀୟ ଶ୍ରମିକ ଶକ୍ତି"ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଗଠକ ଏବଂ ଖୁଲନା ଡିଭିଜନାଲ କନଭେନର ଥିଲେ। ଖୁଲନାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦଳର ଏକ ଡିଭିଜନାଲ ସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରମିକ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ।
3.Chit Fund:ଚିଟଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଚିଟଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ । ଯେଉଁ ୫ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚିଟଫଣ୍ଡରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ଜମାକାରୀ ତଥା ୧୦ ହଜାର ଭିତରେ ଜମା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆବେଦନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଇସା ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯିବ। ମନମୋହନ ସାମଲ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହିଥିଲୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପାଇଗଲେଣି। ଏଥର ଯେଉଁ ପାଇବେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜମାକାରୀ ପ୍ରାୟ ସରିଯିବ। ୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦବାପାଇଁ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ।
4.SI Exam: ପୋଲିସ SI କେଳେଙ୍କାରୀ; ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍। CBI ତଦନ୍ତ ଜାରି ଥିଲେ ବି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ବରାନ୍ବିତ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଜଣାଅ। ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପୋଲିସ ପଦବୀ ପୂରଣ ନେଇ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ତାହାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଉ।
5.Odisha Politics: ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିଜେଡିକୁ ଆସିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ।'ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁଲ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି କହିଲେ,ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେହି ହୋଇପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ବକୁ ବିଶ୍ବାସ କରିବେ, ସିଏ ନେତା ହେବେ। ନବୀନ ବାବୁ ନେତା ହେବେ ବୋଲି କଣ ବିଜୁ ବାବୁ କହିଥିଲେ କି,ନବୀନ ବାବୁ ଏବେ ବି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ପରାଜୟ ପରେ ଲୋକେ ଝୁରୁଛନ୍ତି।ବିଜେଡି ସଜାଡ଼ି ହୋଇଗଲେ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହେବ’।
6.Kiss Issue: କିସ୍ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କଠୋର ହେଲା ପୋଲିସ। ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମେଡିକାଲ୍ ବୋର୍ଡକୁ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇଲା ପୋଲିସ। ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କିତ ଟେକ୍ନିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ଚିଠି।
7.CM Mohan Majhi: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ‘ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ’ରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି । ନିବେଶ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ଟି ବୈଠକ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ‘ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ’ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସକରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବିପୁଳ ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶିଳ୍ପ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
8.Asim Munir:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସିଡିଏସ୍ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିର ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ଉଲେମା ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ମୁନିରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଏକ ଝଲକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ।
9.Bangladesh violence: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉସମାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଂଲାଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ଅଣାୟତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ହିଂସା ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦୀପୁ ନାମକ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକ ଦୀପୁ ଦାସ, ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଏବଂ ଚିକେନ ନେକ୍ କରିଡର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବୟାନ ଉପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ସରକାର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମୌଳବାଦୀ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।
10.Odisha weather Report: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ। ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବଢିବ। ଆସନ୍ତା ବଡ଼ ଦିନରୁ ଶୀତ ପୁଣ ଥରେ ବଢିବ। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁର ପ୍ରବାହ ବଢିବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ବଢିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଗରୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଜୋର୍ରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିଲା । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଶୀତ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା । ଏବେ ପବନର ବେଗ ସାମାନ୍ୟ କମିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପରେ ବେଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବନି, ଏହା ଜାରି ରହିବ। ୩୦ ତାରିଖ ବେଳକୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ଶୀତ ହେବନି ଓ ପାଗ ଆରାମଦାୟକ ରହିବ।