Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..
1.Jammu-Kashmir: ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ୧୦ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଡୋଡାରେ ଯବାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଏକ ଖାଲକୁ ଖସିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି। ଆହତ ଯବାନ ଉଦ୍ଧମପୁର କମାଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
2.Odisha Bus Strike: ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ପ୍ରସଙ୍ଗ। STA ସହିତ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛଇ। ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ କହିଲେ STA ସଚିବ ଶିବ ଟପ୍ପୋ। ଅପରାହ୍ନରେ ବୈଠକ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କହିଲା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ସଂଘ। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ୨୪ରୁ ଧର୍ମଘଟ କହିଥିଲା ଘରୋଇ ବସ୍ ସଂଘ।
3.Vigilance Raid: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ କଖଡ଼ି RI ଜାନକୀ ରଂଜନ ମଲ୍ଲିକ। କଟକ ସଦର ତହସିଲ୍ କଖଡ଼ି ସର୍କଲ RI ଜାନକୀ ରଂଜନ ମଲ୍ଲିକ। ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଜମିଜମା ମାମଲାର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଓ ପଟ୍ଟା ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ RIଙ୍କର ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ହୋଇଛି।
4.Dhar Bhojshala Dispute: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଧାରର ଐତିହାସିକ ଭୋଜଶାଳାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ୨୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, କୋର୍ଟ ଏକ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପଥ ଖୋଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଏବଂ ବିପୁଲ ଏମ୍. ପାଞ୍ଚୋଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ଜରୁରୀ। ପୂଜା ଏବଂ ନମାଜ ଏକକାଳୀନ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ସମାନ ଦିନରେ ପରିସର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି।
5.Atal Pension Yojana: ୨୦୩୦-୩୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟଳ ପେନସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ଜାରି ରଖାଯିବ। ଏ-ହି ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସହାୟତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବା ସହିତ ନିଅଣ୍ଟ ଭରଣଲାଗି ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ବୁଧବାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନାର ସଫଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି,ସରକାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୨୦୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି।
6.Subhadra Yojana 2026: ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ବା-ଦ୍ ପଡିଥିବା ଓ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ଏ-କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ୍ ମାଝୀ। ତେବେ,ଏ-ହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ୪ ଲକ୍ଷ ୫୭ ହଜାର୍ ୬୮୧ ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଏପରିକି ୧ ଲକ୍ଷ ୭୮ ହଜାର ୩୯୮ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୫ ହଜାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି ସରକାର।
7.Bhojshala Dispute: ଚଳିତ ବର୍ଷ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଧାର ଜିଲ୍ଲାର ବିବାଦୀୟ 'ଭୋଜଶାଳା' ପରିସରରେ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମୀୟ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ବୁଧବାର ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି କରି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂଜା ଓ ନମାଜ ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଧାରିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ, ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟାରୁ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପାଠ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
8.Rajyasabha: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଗାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି କମିଶନ ଜଣେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ, ଯିଏ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ହେବେ। ଏପ୍ରିଲ ୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ୧୦ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୩୭ଟି ଆସନ ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ୪ଟି ଆସନ ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ୭ ଆସନ ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସେହିପରି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ୬, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବିହାରରେ ୫, ଆସାମରେ୩, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଛତିଶଗଡ଼, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଆସାମରେ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ଆସନ ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ହେବ।
9.ICC vs BCB: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ଭାରତରୁ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଖାରଜ କରିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (BCB) ଗୁରୁବାର ଜାତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳି ଏବଂ ଯୁବ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରଫେସର ଆସିଫ୍ ନଜରୁଲଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଛି। 'ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା' ଦର୍ଶାଇ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ଯାତ୍ରା ନକରିବାର ନିଜ ମତରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ICC ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇବା ପାଇଁ BCBକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି ସେମାନେ ଭାରତ ଯାତ୍ରା ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି।
10. India Pakistan handshake controversy: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ, ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ସିରିଜ ପାଇଁ ଏକ ଘଟିଆ ଆଡ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ର ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସହ ହାତ ନ ମିଳାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉକ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପିସିବି ଦ୍ୱାରା ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋମୋ ଭିଡିଓରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆତିଥ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି, ଏହା ହାତ ମିଳାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ପ୍ରୋମୋରେ ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ କହୁଛନ୍ତି, "ତୁମେ ହାତ ମିଳାଇବା ଭୁଲିଗଲ। ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇଥିଲେ।" ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥିଲା।