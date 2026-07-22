Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.JP Nadda on NEET Issue: ଦେଶରେ ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ତର୍କ ଜୋରଦାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ବୁଧବାର (୨୨ ଜୁଲାଇ) ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପେପର ଲିକ୍ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ହେବା ସହ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସଂସଦରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୨ଟି ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦାବିର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସରକାର ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବ।
2.NEET ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟରେ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ଧାରଣା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିବା ବେଳେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ କରି କଂଗ୍ରେସ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ହତିଆର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ହାସଲ କରିବା ହିଁ କଂଗ୍ରେସର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
3.NEET ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ବିହାରର ରାଜଧାନୀ ପାଟନାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାଟନାର ଜେପି ଗୋଲମ୍ବର ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ର ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ସଂଘର୍ଷ ହେବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା।
4.CMO File: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (CMO)ରୁ ଫାଇଲ୍ ଗାୟବ ମାମଲାର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବତନ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି. କେ. ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନୋଟିସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଜୁଲାଇ ୨୫ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ଏସିପି ଜୋନ୍-୧ଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହେବେ। ଏଥିସହ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଦଲିଲପତ୍ର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଥାନା ଦୁଇଜଣ ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲା। ସେଥିରୁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ରାଜେଶ ବର୍ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଜର ହୋଇନାହାନ୍ତି। CMO ଫାଇଲ୍ ଗାୟବ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ବଢ଼ାଇଛି।
5.Vigilance Raid: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ (OAV)ର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ସୀତାକାନ୍ତ ରଣାଙ୍କୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବୁଧବାର ଗିରଫ କରିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHG)ର ତିନି ମାସର ବକେୟା ବିଲ୍ ମୁକ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ସୀତାକାନ୍ତ ରଣା ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ନକରି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବାରୁ SHGର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
6.Water Logging: ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ଲୋକେ ଗତ ୨ରୁ ୩ ଦିନ ଧରି ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି।
7.Weather News: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପୁଣିଥରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ୨୭ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକ୍କିମ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଓ ତ୍ରିପୁରାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନଯିବା, ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୂରେ ରହିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ପରାମର୍ଶ ମାନିବାକୁ IMD ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
8.Anita Kisku Surrenders: ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ହାର୍ଡକୋର ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ଅନିତା କିସ୍କୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଅନିତାଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନିତା କିସ୍କୁ ଭାରତର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ମାଓବାଦୀ)ର କ୍ଷେତ୍ର କମିଟିର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଆପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ, ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଗ୍ରବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲା ସାମିଲ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
9.Migrant boat tragedy: ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରୁ ୟୁରୋପ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ସମୁଦ୍ରପଥ ମୃତ୍ୟୁର ଫାଶ ପାଲଟିଛି। ମୌରିଟାନିଆ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ୧୮୦ ଜଣ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ଅତି କମରେ ୧୪୩ ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରୁ କାନାରି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ଯାଉଥିବା ମାର୍ଗର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଜାତିସଂଘର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରବାସନ ସଂଗଠନ (IOM) କହିଛି।
10.Rameshwar-Paradeep Highway: ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବୃହତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ରାମେଶ୍ୱରରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୬୦.୧୮ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ₹୮,୩୦୦.୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେବ ବୋଲି ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoRTH) ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ହାଇୱେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୋଗ କରିବ।