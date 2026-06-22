Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Ammonia Gas Leak: ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଜିଲ୍ଲାର ପେରିୟାପାଲିଆମ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବେସରକାରୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନାରେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେବା ଫଳରେ ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ଆଉ ଦୁଇ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାରେ ୬୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କୁଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଅମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାବେଳେ କାରଖାନାର ଦୁଇ ମାଲିକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି।
2.Laxmipur MLA: ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉନ୍ତଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ବିକାଶ ବାଗଙ୍କୁ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଶୋଭନ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ଜିଆରପି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।
3.Mob Violence Shocks Sambalpur: ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବଡ଼ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାଚୋର ସନ୍ଦେହରେ କେରଳର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ବିଷ୍ଣୁ କୈସ (୩୧)ଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଘେରି ନିର୍ମମ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ବୁଝି ନ ପାରିବା ଏବଂ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ବୁଲୁଥିବାରୁ ସେ ଜନରୋଷର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ହୀରାକୁଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଠିକା କାମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସମେତ ୩ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ପୀଡ଼ିତମାନେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଏତଲା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି। ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ ସମୟରେ ସହରରେ ୮୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଉଭୟ ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
4.Weather Report: ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା କ୍ରମଶଃ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଓ ୨୫ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ଏହା ୨୦୨୬ ମୌସୁମୀ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ଲୋକେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାଲି ରାତିଠାରୁ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଗ ମନୋରମ ହୋଇଛି।
5.Kapileswar Temple: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତିର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଶେଷକରି ଭଣ୍ଡାର ଘରର ତାଲା ଅକ୍ଷତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ଘଟଣା ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମୟରେ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗାଏବ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାରେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ଯାଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ଓ ଚୋରି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ଶୀଘ୍ର ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ବିବାଦ ଓ ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି।
6.Rath Yatra: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜି ରଥ ନିର୍ମାଣର ୬୨ତମ ଦିବସରେ ରଥଖଳାରେ ସେବାୟତମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ସାଥି ମହାରଣା ଓ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତିନି ରଥର ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ଦୁଆର ବେଢ଼ା ନିର୍ମାଣ କାମ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ରଙ୍ଗ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ରକଳା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଦୁଇଟି କଳସର କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଟିଣ ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବଡ଼ କଳସରେ ଟିଣ ପାତିଆ ଲଗାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବେଦୀ ସିଂହାସନ, କନକମୁଣ୍ଡି, ପୋଟଳ ଓ ଖପୁରୀ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶର ନିର୍ମାଣ କାମ ହେବ। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସେବକମାନେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି।
7.US-Iran Nuclear Talks: ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବର୍ଗେନଷ୍ଟକରେ ଆୟୋଜିତ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଅଧାରୁ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କଠୋର ଚେତାବନୀକୁ ନେଇ ଇରାନୀ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଇରାନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବୈଠକ ମଝିରୁ ୱାକ୍ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିନଥିଲା। ତେବେ ଇରାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଲୋଚନାର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିନାହିଁ, ବରଂ ସମ୍ମାନଜନକ ପରିବେଶ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ତ୍ତରେ ପୁଣିଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି।
8.Crude Oil: ସୋମବାର ସକାଳେ ସରକାରୀ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ନୂତନ ଦର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଖୁଚୁରା ଇନ୍ଧନ ଦର ଉପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଓ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମୀକରଣ। ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଶୁଳ୍କରେ ୧୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ପୂରଣ ପାଇଁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନେ ପ୍ରାୟ ୭.୫୦ ଟଙ୍କା ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆଶା କରୁଥିବା ପରିମାଣର ରାହତ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି।
9.Petrol Price: ନୂଆ ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଖୁଚୁରା ଦରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଶୁଳ୍କରେ ଲିଟର ପିଛା ୧୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରର ପୂର୍ବ ଚାପ ଓ ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପୁରୁଣା କ୍ଷତିର ଭରଣା ପାଇଁ ଖୁଚୁରା ଦରରେ ଲିଟର ପିଛା ୭.୫୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହ୍ରାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ ଏବଂ ନିଟ୍ ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି।
10.Vaibhav Suryavanshiଛ ଦାମ୍ବୁଲାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଓ୍ୱାନଡେ ଟ୍ରାଇ ସିରିଜ୍ ଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’କୁ ୬୬ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଛି। ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂ-ଉଭୟ ବିଭାଗରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୭୭ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଗଢ଼ିଥିଲା। ଦଳ ପାଇଁ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୯୪ ରନର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଇନିଂସ ଖେଳି ବିଜୟର ମଜବୁତ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ୩୭୮ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଛରେ ଧାଉଁଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ଦଳ ୪୭.୧ ଓଭରରେ ୩୧୧ ରନ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଯଶ ଠାକୁର ଓ ବିପ୍ରଜ ନିଗମ ୩ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ଅପ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ଟ୍ରାଇ ସିରିଜ୍ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଛି।