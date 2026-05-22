Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Power Cut: ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍କୁ ନେଇ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଲେ- 'ଏବେ ଯେଉଁପରି ହିଟ୍ଓ୍ଵେଭ ଚାଲିଛି, ତାହା କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ।'ପିକ୍ ହିଟ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଅଧିକ ଏସି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି।'ଫଳରେ ଓଭରଲୋଡ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ବିରୋଧର ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
2.SBI Bank: ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାଫ୍ ଫେଡେରେସନର ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା। ଆସନ୍ତା ୨୫ ଓ ୨୬ ତାରିଖରେ ୨ ଦିନିଆ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପେନ୍ସନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା।
3.CHSE Mark: CHSE ମାର୍କରେ ତ୍ରୁଟି। ୧୦୦ ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ୧୦୨ ନମ୍ବର। ରେଭେନ୍ସା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ମାର୍କ। ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ଥିଓରୀ ରେ ୮୨ ମାର୍କ ଏବଂ ପ୍ରାକଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ରେ ୨୦ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି।
4.Twisha Death Case: ତ୍ବିଶା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ତ୍ବିଶାଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି। ଦ୍ବିତୀୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପଠାଇବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୋପାଳ ଆସି ଦ୍ବିତୀୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଗୁଆ ଜାମିନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ତ୍ବିଶାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ସମର୍ଥ। କୋର୍ଟରେ ସରେଣ୍ଡର ପାଇଁ ସମର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଲେ ଓକିଲ।
5.Accident News: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ନିକଟରେ ଆଜି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଅଧିନ ଲଡକାଲ୍ଲୀ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋକୁ ବସ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଅଟୋରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୬ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ୪ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
6.Odisha Vigilance: ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଲାର୍ଜ ଏରିଆ ମଲ୍ଟି-ପର୍ପଜ୍ କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି (LAMPCS)ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାରିଣୀ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି।ସମବାୟ ସମିତିରୁ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମେ ୨୧, ୨୦୨୬ରେ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
7.Odisha News: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ତତଲା ପବନ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଉଛି। ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି। ଉତ୍ତେଜିତ ଲୋକମାନେ ସେକ୍ସନ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ପଶି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଧବାର ରାତିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁନଃ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଫୋନ ଯୋଗେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବାରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ସେକ୍ସନ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶତାଧିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ।
8.Odisha News: ଶେଷ ହେଲା ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି। ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ର ଗଣତି ର ଥିଲା ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ।ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରୁ ବାହାରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ ଟିମ୍ ।ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରାକରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏସ ଓ ପି ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 6 ଟା 30ସମୟରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପରେ ହୋଇଥିଲା ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ।10 ଟା 10 ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ।
9.Rajyasabha Election: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 2026ରେ ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟର ୨୪ଟି ଆସନ ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଆସନ ଅଛି। ଏହି ଆସନ ପୂରଣ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ୧୮ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଜି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
10.Heat Wave Alert: ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୧୫ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଗତକାଲି ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟର ୨୪ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୫° ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାନ୍ଦା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଥିଲା। ଏଠାରେ ୪୭.୬° ସେଲସିୟସରେ ପାରଦ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜନନ୍ଦଗାଓଁରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୭° ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।