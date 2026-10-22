Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Durga Puja: ଆଜି ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ମେଲାଣି। ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଓ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ତାଳେ ତାଳେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ ମାଆ। ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଡିଜେ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
2.Accident News: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁଡିହି ଛକରେ ହାଇୱା ଧକ୍କାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୩କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତକାଲି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାର୍ରେ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ପୁତୁରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ, ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରାତିରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ଆଉ ୪ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
3.Vigilance raid: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା R&B ସବ୍ଡିଭିଜନର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତପନ ସେଠୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ଚଣାସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଓ କଟକରେ ଥିବା ଘର ଏବଂ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି, ସେନେଇ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ମିଳିବା ବାକି ରହିଛି।
4.India Chem 2026: ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦୁଇଦିନିଆ ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍-୨୦୨୬ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନ ସହ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସିଇଓ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ ସେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲିଠାରୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ଦକ୍ଷତା, ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନୀତି ଏବଂ ନିବେଶର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପ ନିବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ସହ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ।
5.Weather News: ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କିଛି ବିଦେଶୀ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ୍ରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ଏହାର ଗତିପଥ ଏବେଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ଆଧିକାରିକ ବୁଲେଟିନ୍ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଜରୁରୀ।
6.Pramod Bhagat: ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସରେ ପୁଣିଥରେ ଚମକିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ତାରକା ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ। ମନୀଷା ରାମଦାସଙ୍କୁ ସାଥୀ କରି ସେ ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସ SL3-SU5 ବର୍ଗରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହାପରେ ପ୍ରମୋଦ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।
7.Delhi Pollution News: ଦେଶରେ ଗୋଲାପୀ ଶୀତର ଆଗମନ ସହ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁର ମାନ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳ ୭ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ୩୩୪ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ GRAP-1 କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
8. Saudi Arabia attack: ସାଉଦି ଆରବରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। ଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦମ୍ମାମସ୍ଥିତ କିଙ୍ଗ ଫହଦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସାଉଦି ସିଭିଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ଅଥରିଟି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିମାନବନ୍ଦରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କେତେ ପରିମାଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ତାହାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଓ ଏହା ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି, ସେନେଇ ତୁରନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।
9.Ranbir Kapoor: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଦଶହରା ଭାଷଣକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି। କୋଲକାତାରେ ଆୟୋଜିତ ଦଶହରା ସମାରୋହରେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଭୁଲ୍ କଥା ବାହାରିଯାଇଥିବା ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ରଣବୀର କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭଲ ଓ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ବିଷୟରେ କହିବା, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ୍ବଶତଃ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଅନ୍ୟ କଥା ବାହାରିଯାଇଥିଲା।
10.IND vs NZ 1ST T20I: ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚସ୍ଥିତ ହାଗଲି ଓଭାଲ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଜୟ ସହ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବାବେଳେ ଘରୋଇ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ହେବାକୁ ଚାହିଁବ। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଉପଲବ୍ଧ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ରେ ସେଠାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖରାଟିଆ ରହିବା ସହ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍। ତଥାପି ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରୁଥିବାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଜରୁରୀ