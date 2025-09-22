Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
1.Ahmedabad Plane Crash Case: ୨୦୨୫ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଏହି ଦୁଃଖଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ତଦନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସୀମିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଉଛି। ଆବେଦନକାରୀ ଏହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର କୋର୍ଟ-ନିରୀକ୍ଷଣରେ ସ୍ୱାଧୀନ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA)ଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିବାକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
2.Shardiya Navaratri 2025:ଆଜିଠାରୁ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଏହି ନଅ ଦିନ ଧରି ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ନବରାତ୍ରି ଉତ୍ସବ ଘଟସ୍ଥାପନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ନବମ ଦିନରେ କନ୍ୟା ପୂଜନ ସହିତ ଶେଷ ହୁଏ। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଘଟସ୍ଥାପନ ଶୁଭ ସମୟରେ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଘଟସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ସକାଳ ୬ଟା ୯ ମିନିଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୮ଟା ୬ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। ମୋଟ ଅବଧି ୧ ଘଣ୍ଟା ୫୬ ମିନିଟ୍ ରହିଥିଲା। ଯଦି କିଛି ଲୋକ ଏହି ଶୁଭ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଘଟସ୍ଥାପନ କରିପାରି ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଳସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୟ ଅଛି।
3.Weather News: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ମୌସୁମୀ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ସୋମବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୨ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଓ ୨୮ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
4.Pakistan Air Strike: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ସମେତ ୩୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଖାଇବର ପଖତୁନଖାୱା ରାଜ୍ୟର ତିରାହ ଉପତ୍ୟକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାତ୍ରେ ଦାରା ଗାଁରେ ଏହି ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟାରେ ଏକ JF-17 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନରୁ LS-6 ବୋମା ପକାଯାଇଥିଲା। ଗାଁରେ ଆଠଟି ବୋମା ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏହି ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା।
5.Odisha News: ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜେଡି ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଓ୍ୱାର ଦେଖାଇବ। ଏଥିଲାଗି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଥିବା ଦଳର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲ ଡକାରା ଦିଆଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତାକୁ ସରକାର ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଙ୍କୁଚିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି। ଏହାକୁ ‘ବାବୁ ରାଜ’ ବୋଲି ବିଜେଡଡି କହିଛି। ବିଗତ ୨୪ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ନେତା ବା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଶାସନ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଫିସରଙ୍କ ଶାସନର ବର୍ଷ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଆଉ ଆଜି ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେଡି। ବିଡିଓ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବାରୁ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେଡି।
6.Srimandira: ବୁଧବାରଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ରତ୍ନ ଓ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବ। ଏଥିଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହିକ୍ରମରେ ସକାଳ ୧୦ଟା ବେଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ପରିସରକୁ ଶୋଧ କରାଯିବା ସହ ରତ୍ନାଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଗଣତିମଣତି ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅନୁସାରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା।
7. Balanga Case: ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ନିଜ ଦେହରେ ନିଜେ କିରୋସିନି ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତର ପୀଡିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିରେ ପୀଡ଼ିତା କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ କିରୋସିନି ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ସୋମବାର ବିଧାନସଭାରୁ ଆସିଛି ଏପରି କିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ।
8.Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ବର ଟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର। ଗିରଫ ୪ ଜଣ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର, ଆହୁରି ଗିରଫ ହେବା ସମ୍ଭାବନା। ଅପହରଣ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉସୁକାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ୪ ଗିରଫ। ଜବ୍ ଦେବାକୁ କହି ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଓ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଟଙ୍କା ଓ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଏମାନେ ବିଦ୍ୟାଧରକୁ କହୁଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଧର ଧରାଛୁଆଁ ନ ଦେବାରୁ ୧୬ ତାରିଖରେ ଅପହରଣ କଲେ। ବିଦ୍ୟାଧର ଏମାନଙ୍କ ହେପାଜତରେ ଯାଜପୁରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମୃତଦେହ ଚନ୍ଦକା ଆଣି ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।
9.କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ରାସ୍ତାରୋକ। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଧସେଇ ପଶିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହୋଇଛି। ଭୁଲ ଔଷଧ ଦେବାରୁ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର।
10.Kantara Chapter-1: କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର-୧ ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ରିଷଭ ଶେଟ୍ଟି ପୁଣି ଥରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଧମାକା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଟ୍ରେଲରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମଟି ଅକ୍ଟୋବର ୨ ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେରିକା ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।