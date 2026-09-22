Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Rain in Odisha: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ରମେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଲଘୁଚାପ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ-ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବା ସହ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
2.School Holiday: ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିଠାରୁ ୨୪ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଓ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ସହ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
3.Luna gheri: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଣା ଘେରି ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟ ୫୦ ଫୁଟ ଧସିଯାଇଛି। କାଠୁଆଗଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଧସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଓ ବନ୍ୟାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଏହି ବନ୍ଧ ଧସିବା ପରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କାମରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
4.Bay of Bengal: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ଅବପାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୀବ୍ର ହେଉଛି। ଏହା ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ କି.ମି. ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏବଂ ପୁରୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୭୦ କି.ମି. ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ, ୨୩ ତାରିଖ ରାତିରୁ ୨୪ ତାରିଖ ଭୋର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗତିପଥ ବିଶାଖାପାଟଣା–ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
5.Accident: ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୧୬ର ଧାମରା ଓଭରବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଏକ ବସ୍କୁ ପଛରୁ ଆଉ ଏକ ବସ୍ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ୨୧ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆହତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
6.Chief Secretary Anu Garg:ବାତ୍ୟା ନୁହେଁ ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ନେବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଲଘୁଚାପ। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ୧୧ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ପଡି଼ବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୩ ଓ ୨୪ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଏନେଇ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
7.Assam: ଆସାମର ନଗାଁ ଲୋକସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟରେ ସୋମବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସାମାଗୁରି ଅଞ୍ଚଳର ବର୍ମା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ କାରକେଡ୍ ଉପରେ ପଥରମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଘଟଣାରେ କିଛି ଗାଡ଼ିର କାଚ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି କାରକେଡ୍ରେ ଆସାମ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ତଥା ଛତିଶଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବଘେଲ, ଆସାମ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ, ସାଂସଦ ରକିବୁଲ ହୁସେନ, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିବାମୋନି ବୋରାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଥିଲେ।
8.BSF Jawan Death: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୀରମିତ୍ରପୁରରେ ଘଟିଛି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟ୍ରଲର ଧକ୍କାରେ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ BSF ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମୃତ BSF ଯବାନ କରମା ପୂଜା ପାଇଁ ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଛୁଟି ସମୟରେ ସେ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରଲର ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା।
9.Rourkela: ରାଉରକେଲା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ଦୁଇ ନାବାଳକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଉଭୟ ଛାତ୍ର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହଷ୍ଟେଲରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ନାବାଳକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଅପହରଣକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବା ପରେ ଦୁଇ ନାବାଳକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ପରେ ଦୁଇ ନାବାଳକଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ସଖୀ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପଠାଯାଇଛି।
10.Rahul Gandhi: ଆୟର ଜଣାଶୁଣା ଉତ୍ସ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧, ୨୦୨୬ରେ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଅଦାଲତ ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ମାମଲାର ଲିଖିତ ପ୍ଲିଡିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ୩ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମାମଲାକୁ ପୁଣି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବେଞ୍ଚ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ନିଜ ଯାଚିକା, ଜବାବ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ରିଜଏଣ୍ଡର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ।