Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..
1.Saraswati Puja: ଆଜି ମାଘମାସ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ। ଦେବୀ ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ଆବାହନର ଦିନ। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପୁରପଲ୍ଲୀଠୁ ସହର। ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ମା’ ସରସ୍ବତୀଙ୍କୁ ଆବାହନ। ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭକ୍ତିପୂତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା।
2.Rathayatra: ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ରଥଖଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲା କାଠ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ହିସାବରେ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ହେବ ରଥକାଠ। ଦଶପଲ୍ଲା ବନାଞ୍ଚଳରୁ ମୋଟ ୮୩ ଖଣ୍ଡ କାଠ ରଥଖଳାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ୪୦ ଖଣ୍ଡ ଅସନ ଓ ୪୩ଟି ଧଉରା କାଠ ରହିଛି। ରଥନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୮୬୫ ଖଣ୍ଡ କାଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ପହଞ୍ଚିବ।
3.President: ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଫେବ୍ରୁଆରି ୨ରୁ ୭ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ୨ରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚି ରାତ୍ରୀଯାପନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ୩ ତାରିଖ ସକାଳେ ଯାଜପୁରରେ ମା’ ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପରେ ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ୫ ଓ ୬ ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ୭ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି।
4.Netaji Subhas Chandra Bose Birth Anniversary: ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ସେ ଜାନୁଆରୀ ୨୩, ୧୮୯୭ ରେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଏବଂ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ନବମ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ସେ ପିଲାଦିନରୁ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଟପ୍ପର ଥିଲେ। ୧୯୧୮ ମସିହାରେ, ସେ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରରେ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଥିଲା।
5.Kendrapara: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ। ଦଳବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ପୂର୍ବରୁ ପାଟଣାଗଡ଼ NAC ଭାଇସ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା।
6.Rain Alert: ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଫଳରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆଗାମୀ ୨-୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ଭୋର୍ ସମୟରେ ଶୀତଳ ପବନ ବହିବା ସହ ପାଗ ଥଣ୍ଡା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ହେବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁଣି ଶୀତ ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଶୀତଳ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ।
7.Arvinda Mohapatra: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ 'ନିଲମ୍ବନ' ଝଡ଼। ଗତକାଲି ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି କି ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ନିଲମ୍ବନ ହେଲି। ସେହି ସମୟରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦଳ ବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋତେ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ପରେ ପୁନର୍ବାର କୁହାଗଲା ଯେ ମୁଁ ମିଡ୍ ଡେ ଅପରେସନରେ ରହିଥିଲି। ଏହିପରି ଏକାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଣାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଆଜି କହିଛନ୍ତି।
8.Naxal Killed: କୋଇଡ଼ା: ସରଣ୍ଡା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ବାଙ୍କୋ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ମୃତ। ଏରିଆ କମାଣ୍ଡର ଅନଲଦା ସହ ବାଙ୍କୋ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଅନମୋଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଙ୍କୋ ପଥର ଖଣିକୁ ଯାଉଥିବା ୪ ଟନର ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟ କରିଥିଲା ଅନମୋଲ୍। ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ସରଣ୍ଡା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୧୬ ନକ୍ସଲ ସଫା। ଅନମୋଲ ଉପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ୬୫ ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଥିଲା।
9.Khallikot: ଖଲ୍ଲିକୋଟର ପଥରା ଗାଁରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଢ଼େଲାପଥର ମାଡ, ଆକ୍ରମଣର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ପୋଲିସ।
10.Sabyasachi Mishra:ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମା ହେଲେ ଓଲିଉଡ଼ ହିରୋଇନ ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ମା ହେଲେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ଏନେଇ ସବ୍ୟାର୍ଚ୍ଚିତା ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଖବର ପରେ ସବୁଠି ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଉଭୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ର୍ପୂବରୁ ଓଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁସି ଖବରକୁ ସେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ । ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସ୍ପେସାଲ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ବିବାହର ୫ ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭୟ। ଏହି ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସୁଅ ଛୁଟାଇଛନ୍ତି ।