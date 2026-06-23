Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.OTET: ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା OTET ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଲା । ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖରେ OTET ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ, ସକାଳ ୯ଟାରୁ ୧୧ଟା ୩୦ ପେପର-୧, ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୪ଟା ୩୦ ପେପର-୨ ରହିଛି । ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିସାରିଥିଲେ ଆଉଥରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଜୁନ ୨୮ରେ ଆର୍ଆଇ, ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ପଡୁଥିବାରୁ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
2.Odisha Police: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଏକ ଚାକିରି ଠକେଇ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ (SSC)ରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏକାଧିକ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଠକିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଚାଲିଥିବା କହି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇଥିଲେ। ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
3.Srimandira: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ଆହୁରି ସୁଗମ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ପିନ୍ କୋଡ୍ ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ପିନ୍ କୋଡ୍ ଆଧାରରେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଓକାକ୍ (OCAC)କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ପୁରୀ ସହରର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ନିଜ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ସହଜରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିବ। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ବିଶେଷ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁସଂଗଠିତ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି।
4.Lucknow Fire Tragedy: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଆଲିଗଞ୍ଜରେ ଘଟିଥିବା ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଛି। ୧୫ ଜଣ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନହାନିରେ ସଜାଗ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିକାଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (LDA) ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବେଆଇନ ତିନି ମହଲା କୋଠାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ଆବାସିକ କୋଠାକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ LDA ନିଜ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
5.Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସମ୍ବଲପୁର CDCA ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ହୋଇଛି ରେଡ୍। ଏକାକାଳିନ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନର CADA (କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି)ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକଙ୍କ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ, ସମ୍ବଲପୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ପଦ୍ମଲୋଚନଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘର ସମେତ ଅଫିସ୍ ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ବାରା ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ୪ ଜଣ (DSP) ଡିଏସପି, ୧୩ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୭ ଜଣ (ASI) ଏଏସଆଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ କରାଯାଉଛି।
6.Weather Report: ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଅଗ୍ରଗତି ଧୀର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଗର ମିଜାଜ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ୨୮ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ଜାରି ରହିବ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ୨୨ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଇଏମଡି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବୋତ୍ତର ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତର, ମଧ୍ୟ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଓ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଝାରଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ ଏବଂ ପୂର୍ବୋତ୍ତରର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
7.Storm: ଆଜି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ନୋଏଡା ସମେତ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶରେ ଧୂଳି ଝଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଆକାଶରେ କଳା ମେଘ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏଥିସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ରାଜଧାନୀର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଫଳରେ ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା।
8.Odisha News: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ତ୍ରିନାଥ ଗୁଆଲଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶୋକାକୁଳ ଓ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ବାଲିଜୁରୀ ରେଳ ଧାରଣା ନିକଟରୁ ତାଙ୍କର ବିଭତ୍ସ ଭାବେ କଟିଯାଇଥିବା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରହସ୍ୟ ଘନୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଅନୁଗତ ଥିବା ତ୍ରିନାଥଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଏଭଳି ଅକାଳ ବିୟୋଗକୁ ସହଜରେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି।
9.George Kurian: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜର୍ଜ କୁରିଏନ୍ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (MoS) ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଛଅ ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦେଇନଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ କହିଛି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 75 ର ଧାରା (2) ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରୁ ଜର୍ଜ କୁରିଏନ୍ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।" କୁରିଏନ୍ ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ରଭନୀତ ସିଂହ ବିଟ୍ଟୁ, ଯାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଜୁନ୍ 18 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୁନଃନାମିତ କରାଯାଇ ନଥିଲା।
10.India Football Team: ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୬ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍କୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଟିମ୍ ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଳରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ଗୋଲକିପର ଗୁରପ୍ରୀତ ସିଂହ ସାନ୍ଧୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ ରଖି ନୂଆ ବିତର୍କର ସୂତ୍ରପାତ କରିଛନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ସାନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ କାହିଁକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତ କାହିଁକି ଏଏଫସି ଏସିଆନ୍ କପ୍ରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଖେଳିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାନ୍ଧୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ କାହିଁକି ନାହୁଁ। ଏହା ଭଲ କଥା ଯେ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜବାବଦେହିତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏସିଆନ୍ କପ୍ରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏହା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଅନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରକ୍ରିୟା।”