Add Zee Business As A Preferred Source
App

Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା OTET ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଲା । ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖରେ OTET ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ, ସକାଳ ୯ଟାରୁ ୧୧ଟା ୩୦ ପେପର-୧, ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୪ଟା ୩୦ ପେପର-୨ ରହିଛି । ଆଡମିଟ୍‌ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍‌ କରିସାରିଥିଲେ ଆଉଥରେ ଡାଉନଲୋଡ୍‌ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଜୁନ ୨୮ରେ ଆର

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 23, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:06 PM IST
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଭାରତ କାହିଁକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍‌ ରେ ନାହିଁ? ଗୁରପ୍ରୀତ ସିଂହ ସାନ୍ଧୁଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ...
Gurpreet singh sandhu51 min ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Germany Football Team1 hr ago
4
FIFA 20261 hr ago
5
Odisha tribal student1 hr ago