Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.South Odisha Weather: ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୩୦ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଜୟପୁରରେ ୧୬୧.୬ ମିମି, ଗୁଣୁପୁରରେ ୧୬୦ ମିମି ଏବଂ ମୋହନାରେ ୧୪୫ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଗଭୀର ଅବପାତ ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି।
2.Siali Beach: ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଶିଆଳି ନିକଟ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ। ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଢେଉ ସହ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୬୦ କି.ମି. ବେଗରେ ପବନ ବହୁଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବେଳାଭୂମିକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
3.Cyclone Update: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଅବପାତ (Depression) ରୂପ ନେଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଅବପାତ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟାରେ ଗଭୀର ଅବପାତ (Deep Depression) ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।୨୩-୨୪ରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପ୍ରଭାବ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ମାନଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଅବପାତଟି ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ୨୩ ତାରିଖ ରାତିରୁ ୨୪ ତାରିଖ ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ-ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ମଧ୍ୟରେ, ବିଶାଖାପାଟଣା ଓ ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ଭାବେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ।
4.Accident News: କେନ୍ଦୁଝରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧୀନ ଧୁରପଦା ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ୨ ଜଣ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଘଟଣା ପରେ ଟ୍ରକ୍ ନେଇ ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
5.Bhubaneswar Accident: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜୟଦେବ ବିହାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ କଦଳୀ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରକ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ଏକ କାର୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଓଲଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କଦଳୀ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଯାଜପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଜୟଦେବ ବିହାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ଏକ କାର୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
6.Dhenkanala Issue: ବିହାର ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏକ ଦଳ ଘେରି ଆକ୍ରମଣ ଓ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରିବୁଲୁଛି। କପିଳାସ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ଜଣକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ କପିଳାସ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଭିଡିଓରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଅଶୋଭନୀୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
7.Vande mataram: ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଗାନକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀ। ନିଜ ବିବେକ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଗାଇବାକୁ ମନା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ୧୯୮୬ ମସିହାର ସେହି ଐତିହାସିକ ରାୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାୟରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ନଗାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଶିଶୁଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି. ମୋହନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟକ ଟି.ଏମ୍. କୃଷ୍ଣାଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଏହି ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ର ସମସ୍ତ ୬ଟି ପଦକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନକୁ ଆବେଦନରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଗୀତର ଶେଷ ୪ଟି ପଦ ଦେଶର ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଚରିତ୍ର ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖୁନାହିଁ।
8.IPS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି । ସେହିପରି ଅଭିନବ ସୋନକର ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି। ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ବି ମାନେ ହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପି । ଏ.ବି. ଶିଳ୍ଫାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଏସ୍ଡିପିଓ ବରଗଡ଼ ଦାୟିତ୍ବ । ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଡ. ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ (ଆର.ଆର. ୨୦୧୫) ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ଜଗମୋହନ ମୀନ ଆର.ଆର. ୨୦୧୩ ଭାରମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଡ. ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ ଉପ ପୋଲିସ କମିଶନର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଳାଇବେ । ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ଅଭିନବ ସୋନକର (ଆର.ଆର.୧୦୧୯) ଢେଙ୍କାନାଳର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଥିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭାବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ଏ.ବି ଶିଳ୍ପା (ଆର.ଆର. ୨୦୨୧) ସହକାରୀ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଏସଡିପିଓ ବରଗଡ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅଜିକ୍ୟ ବି.ମାନେ (ଆର.ଆର. ୧୦୨୨) ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପାରାଦୀପ ଥିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ।
9.National Film Awards: ଗୁଜରାଟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମାରୋହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସିନେମା ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ କଳାକାର ଓ ସିନେମା ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ବାହାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମାରୋହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ସିନେମା ଜଗତର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ଏଭଳି ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଜିନିଷର ପ୍ରଚାର-ପ୍ରସାର ନକରିବାକୁ ସେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଲୋକପ୍ରିୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ମତାମତ ଯୁବପିଢ଼ି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
10.Asian Games 2026: ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ପଦକ। ମହିଳା ସ୍କିଟ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛି। ରାଜିଆ ଧିଲୋଁ, ମାହେଶ୍ବରୀ ଚୌହାନ ଓ ପରିନାଜଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଭାରତ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ପଦକ ସହ ଏଯାବତ୍ ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୧ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ, ୪ ରୌପ୍ୟ ଓ ୩ ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ମୋଟ ୮ ପଦକରେ ପହଞ୍ଚିଛି।