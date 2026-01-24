Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Advertisement
Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 24, 2026, 04:05 PM IST

1.Jagatsinghpur: ଜଗତସିଂହପୁର ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ମଲା ତିମି ମାଛ। କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି କହିଲେ ବନ୍ଦର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।

2.Odisha News: ଉଦଳା ୩ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ମହିଳା ଗିରଫ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଲୋନ୍‌ କରାଇ ଦେବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଠକେଇ। ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କହି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଂସପାଳରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କପ୍ତିପଦା ପୋଲିସ। ଠକେଇରେ ୩୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସିମ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ମହିଳା। ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ଠକେଇ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କେନ୍ଦୁଝର ବଲାଣି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ସୂଚନା।

3.Arvind Mohapatra: ପାଟକୁରା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ୍‌ରେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ମୋଟର ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଗଲେ ଅରବିନ୍ଦ। ଚାନ୍ଦୋଳ ବଜାର, କାକଟିଆ ଛକ ଦେଇ ଗଣେଶ୍ବରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ଲାଲ ବାହାଦୁର ହାଇସ୍କୁଲ୍‌ର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଲମ୍ବନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ‘ନବୀନ ବାବୁ ମିଛ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ମିଛ କହିଛନ୍ତି, ୧୫ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ଭିତରେ ୮ ପ୍ରକାର ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି।ମୋ ନାଁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ବିଚଳିତ ନୁହେଁ, ପାଟକୁରାବାସୀ ଜିତାଇଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭାରେ ପାଟକୁରା ସ୍ବର ଉଠାଇବି।

4.PM Modi: ଦେଶର ୬୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ପାଲଟିଛି। ୧୮ତମ 'ରୋଜଗାର ମେଳା' ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର କେବଳ ଏକ ଚାକିରି ନୁହେଁ, ବରଂ 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଆଜିର ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜିର ଦିନରେ ହିଁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ 'ଜନ ଗଣ ମନ'କୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'କୁ ଜାତୀୟ ଗାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ୬୧,୦୦୦ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜ ଜୀବନର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

5.Prithviraj Harichandan: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆସୋସିଏସନର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ଏହି ଅବସରରେ ଗୋ ମାଫିଆ ଏବଂ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାବଣ ରୂପୀ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କୁ ବଧ କରାଯିବ। ରାବଣ ରୂପୀ ଗୋ ମାଫିଆ ଓ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବଧ କରାଯିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘କେବଳ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ବାଲି ମାଫିଆ ଏବଂ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ । ଏଥିସହ ଚୌଦ୍ଵାର ଜେଲରୁ ୨ ବିହାରୀ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣାରେ ମତ ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏନେଇ ଜେଲ୍‌ ବିଭାଗ କଳି ଆଦୌ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ । ବିବାଦ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପକେଇବା ପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗ ଆକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି । 

6.Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏବେଠାରୁ ପ୍ରତି ସୋମବାର କୌଣସି ବିଭାଗରେ ସରକାରୀ ବୈଠକ କିମ୍ବା ମିଟିଂ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନଟିକୁ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି (Grievance Hearing) ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

7.Crime News: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି ଥରେ ରକ୍ତର ଛିଟା। ପୁରୀ ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏସସିଏସ (ସ୍ଵୟଂଶାସିତ) କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିହରଣ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ସ୍ମାରକ ଚୌଧୁରୀ ଓରଫ୍ କୁନା। ତାଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ଵର ଅଞ୍ଚଳରେ। କୁନା ପୁରୀର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ହୋଟେଲରେ ହେଲ୍ପର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ।

8.Sambalpur News: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୁଆ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ। ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି ଜିଏସ୍‌ଟି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଆ ଟ୍ରକ୍‌ ଜବତ। ବରେଇପାଲି ଛକ ନିକଟରେ ଜିଏସ୍‌ଟି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ମାଡ଼ିବସିଲେ। ଟ୍ରକ୍‌ରୁ ପ୍ରାୟ ୨୭ ଟନ୍ ଗୁଆ ଜବତ କରି ଛାନଭିନ୍‌। କୌଣସି ଗୁଟ୍‌ଖା କାରଖାନାକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା କି ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି।

9.KRK Arrested:  ବଲିଉଡ୍‌ ଅଭିନେତା କମାଲ ରଶିଦ ଖାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ। ଅନ୍ଧେରୀ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମଳିଥିବା ବେଳେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେବେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ୧୮ ତାରିଖରେ ନାଳନ୍ଦା ସୋସାଇଟିରେ ୪ ରାଉଣ୍ତ ଫାୟାରିଂ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗୁଳିମାଡ କେଆରକେଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବନ୍ଧୁକରୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୋଲିସ୍ ଗିରଫ୍ କରି ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲା। 

10.Congress: କଂଗ୍ରେସରୁ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସମୂହ ଇସ୍ତଫା। ମୋଟ୍‌ ୪୧ ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ସମୂହ ଇସ୍ତଫା। ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସମ୍ପାଦକ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ସଭାପତିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। କିଛି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ।

Priyambada Rana

