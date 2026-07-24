Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Bahuda Yatra: ଆଜି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଲୀଳା ସମାପ୍ତ କରି ଆଜି ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହୁଡ଼ିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦଶମୀ ତିଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଧାମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବେ। ରଥଯାତ୍ରା ପରି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପହଣ୍ଡି, ଛେରା ପହଁରା ଓ ରଥଟଣା ଭଳି ସମସ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
2.PM Modi: ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପେପର ଲିକ୍ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ାଦାୟକ। ଏହି ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଛଲା ଢାଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅନେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ ନହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୨ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି।
3.Sonam Wangchuk: ନିଟ୍ (NEET) ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ବିରୋଧରେ ଗତ ୨୬ ଦିନ ଧରି ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଶେଷରେ ନିଜ ଉପବାସ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ଆଶ୍ୱାସନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅପିଲ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା ଓ ଡ଼. ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ 'X'ରେ ଏକ ସନ୍ଦେଶ ଜାରି କରି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୂର୍ବଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସନ୍ଦେଶକୁ ସରକାରଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
4.CJP Protest: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା CJPର ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (DMRC) ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟ ୧୭ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଏହି କଟକଣା ଜାରି ରହିଛି। ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ଥିବା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା-ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ, ରାଜୀବ ଚୌକ, ପଟେଲ ଚୌକ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ମାର୍ଗ, ବାରାଖମ୍ବା ରୋଡ୍, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ, ସେବା ତୀର୍ଥ, ଜନପଥ, ମଣ୍ଡି ହାଉସ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ, ଆଇଟିଓ, ଦିଲ୍ଲୀ ଗେଟ୍, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ, ଖାନ ମାର୍କେଟ୍, ଜୋର ବାଗ୍, ଶିବାଜୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଏବଂ ଝଣ୍ଡେୱାଲାନ।
5.Petrol Diesel Price: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଜୁଲାଇ ୨୪ ତାରିଖ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ତୈଳଦର ଜାରି ହୋଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ୧୦୮.୮୫ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ୍ ଲିଟର ୧୦୦.୫୬ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୁଲ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କାଲି ଆପେକ୍ଷା ୧ ଟଙ୍କା ୬୪ ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ୧୦୨.୧୨ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ୯୫.୨୦ ଟଙ୍କା, କୋଲକାତାରେ ୧୧୩.୪୭ ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ୯୯.୮୨ ଟଙ୍କା, ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ୧୧୧.୧୮ ଓ ୯୭.୮୩ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ୧୦୭.୮୮ ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ୯୯.୬୫ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
6.Ethanol Free Premium Petrol: ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରିମିୟମ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ଇଥାନଲ ମୁକ୍ତ (Ethanol-Free) ରଖିବାକୁ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଯାନବାହନକୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇବା ଓ ଇଞ୍ଜିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲରେ ପ୍ରାୟ 20 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନି ହ୍ରାସ, କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ଗାଡ଼ି, ସୁପର ବାଇକ୍, ବିଲାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର, ପୁରୁଣା କ୍ଲାସିକ୍ ଗାଡ଼ି ଏବଂ କିଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ କାରର ଇଞ୍ଜିନ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ।
7.Accident News: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏନଏଚ-୧୬ର ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ଏକ ଭୟାବହ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ନାଇଟ୍ କୋଚ୍ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରକର ପଛପଟକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବସ୍ରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଧର୍ମଶାଳା ମେଡିକାଲକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
8.Kusa Missile: ଭାରତର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦୁଲ କଲାମ୍ ଦ୍ୱୀପରୁ ଦୂରଗାମୀ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ୱଦେଶୀ ମିସାଇଲ୍ ‘କୁଶ’ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଫାଇଟର ଜେଟ୍, କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍, ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ବୃହତ ସାମରିକ ବିମାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ରୁଷିଆର S-400 ଟ୍ରାୟମ୍ଫ ଓ ଆମେରିକାର ପାଟ୍ରିଅଟ୍ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି।
9.DGP: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡିଜିପି ୱାଇ. ବି. ଖୁରାନିଆ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖରେ ସରକାରୀ ସେବାରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ୧୯୯୦ ବ୍ୟାଚର ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ୱାଇ. ବି. ଖୁରାନିଆଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡିଜିପି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଅଗଷ୍ଟ ୭ ତାରିଖରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
10.Ishan Kishan on CJP Protest: ନିଟ୍ (NEET) ପେପର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଇଶାନ କିଶନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟୋରି ଜରିଆରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଇଶାନ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁ। ତାଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି।