Add Zee Business As A Preferred Source
App

Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

ବୁଧବାର ନବୀନ ନିବାସରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତାମାନଙ୍କର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ କରିଡରରେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ଦଳରେ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ତୀବ୍ର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜ

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 24, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:11 PM IST
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Crime: ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଟିଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଶେଷରେ ‘ବସ୍’ ଗିରଫ
IPL Betting Racket2 hrs ago
2
puri news3 hrs ago
3
Today Oil Price5:57 AM IST
4
Mumbai rain5:33 AM IST
5
FIFA 20264:38 AM IST