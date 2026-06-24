Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Sujata Kartikeyan: ବୁଧବାର ନବୀନ ନିବାସରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତାମାନଙ୍କର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ କରିଡରରେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ଦଳରେ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ତୀବ୍ର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଏହି ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାପକ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ବୈଠକ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏହି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଜେଣ୍ଡା କେବଳ ସାଂଗଠନିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା।
2.Swami Lakshmanananda Saraswoti Case: ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ପୁନଃ ତଦନ୍ତ ଦାବି ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆଇନଜୀବୀ ଦେବାଶିଷ ହୋତା ଏହି ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିବା ବେଳେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଜଷ୍ଟିସ ଏ.ଏସ୍. ନାଇଡୁ କମିଶନଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ହଜିଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏହି ଆବେଦନରେ ଉଠାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ନିଖୋଜ ହେବା ଘଟଣା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ସମଗ୍ର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ CBI ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
3.Crime: ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏକ ବିରାଟ IPL ବେଟିଂ ରାକେଟର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ। ‘ବସ୍’ ନାମରେ ପରିଚିତ ୩୨ ବର୍ଷୀୟ କ୍ରିଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କ୍ରିଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ‘ନମସ୍ତେ’ ନାମକ ଏକ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟକୁ ଗୋପନ ରଖି ‘ବସ୍’ ନାମରେ ସେ ଏହି ବେଟିଂ ଚକ୍ରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି।
4.Vigilance Raid: ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର RWD-I (ରୁରାଲ ୱାର୍କସ୍ ଡିଭିଜନ-୧)ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗତ ରାତିରେ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାମର ବିଲ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ବଦଳରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମେ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହା ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୫ ପ୍ରତିଶତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
5.Ketan Agrawal Murder Case: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେ ନିକଟସ୍ଥ ଐତିହାସିକ ଲୋହାଗଡ଼ କିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ନାଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ୨୬ ବର୍ଷୀୟ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗେତର ସିଆ ଗୋୟଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀ ମିଶି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଗତ ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ କେତନ ଓ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗେତର ସିଆ ଲୋହାଗଡ଼ କିଲ୍ଲାକୁ ଟ୍ରେକିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ରଚାଯାଇଥିବା ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସେଠାରେ ସିଆଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଚେତନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଉଭୟ ମିଶି କେତନଙ୍କୁ ଏକ ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
6.Odisha Vigilance: ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ବଲପୁର CADA (କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି)ର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ତଦନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଶୁଣା ଆୟଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୧୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ୩ଟି ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ୧୮ଟି ପ୍ଲଟ୍ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ୩.୪୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ, ୩ଟି ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି, ୨ଟି ଜେସିବି, ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଟ୍ରେଲର ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଗହଣା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଠାବ ହୋଇଛି। ଏହି ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
7.Chennai Factory Tragedy: ରୋଜଗାର କରି ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିବା ଫୁଲମଣି ଜୁଆଙ୍ଗ ଆଜି ଶବ ହୋଇ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର କୋଡ଼ିପଷା ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। କେବଳ ଫୁଲମଣି ନୁହେଁ, ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନାରେ ଘଟିଥିବା ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ୭ ଜଣ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି।
8.Puri News: ପୁରୀରେ ପୁଣି ଥରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ଏକ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୁରୀର ଓମକାରେଶ୍ୱର ରୋଡରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଚନ୍ଦନ ପଲାର ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ପୋଲିସ। ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁରୀ ଜଣେ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ନାୟକ। ବଳିଆପଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର 'ମନୋରମା' ନାମକ ଏକ ହୋଟେଲ ରହିଛି। ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।
9.Bhubaneswar News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆମର ସମୁଦ୍ର କେବଳ ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ନୁହେଁ; ଏହା ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଭାଗିତାର ପ୍ରବେଶ ପଥ ବୋଲି ଲୋକସେବା ଭବନ ଠାରେ ୧୪ତମ ମଲ୍ଟି ଏଜେନ୍ସି ମାରିଟାଇମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗ୍ରୁପ୍ (ପଲିସି) ବୈଠକକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
10.Fifa 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଥମ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଲ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଏହି ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ସେ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ K ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଉଜବେକିସ୍ତାନକୁ 5-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛି। ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି। ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।