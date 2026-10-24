Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Cyclone News: ୨୬ ତାରିଖ ସକାଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବାତ୍ୟା। ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଇଏମଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଆଜି ପୂର୍ବକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାଲି ଅବପାତ ହୋବ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ ତାରିଖରେ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୨୬ରେ ପଶ୍ଚିମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ସମେତ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୫-୪୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ଏହା ଝଟକା ପବନ ଭାବେ ୫୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
2.Cyclone Alert: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ଓ ଜନଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଏଥର ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ‘ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି’ ବା ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନହାନି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ଓ ୨୯ ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣିପାଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଛୁଟି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।
3.CM Public Grievance Cancelled: ଆସନ୍ତା ସୋମବାର (ଅକ୍ଟୋବର ୨୬) ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣୀ ସ୍ଥଗତି ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣୀ ପାଇଁ ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣୀ ତାରିଖ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବା ଅନ୍ୟଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ।
4.Govt Officials Leaves Cancelled: ବାତ୍ୟା ଲାଗି ୧୬ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବମନ୍ତ୍ରୀ। ତଳିଆ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ ସହ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସହ ସମନ୍ବୟ ବୈଠକ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିନା ଅନୁମତିରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନିୟମ ନମାନି ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ସ୍କୁଲ୍ ଓ କଲେଜ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି।
5.Indrabati: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ୩ ଓ ୬ ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ୧୩୩ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସର୍ବାଧିକ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ୬୪୨ ମିଟର ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ୬୪୦.୯ ମିଟର ରହିଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷା ଓ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଜଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
6.Pm Modi: ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ।ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋଦୀ ଓଡି଼ଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଏହି ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ୨ ଘଣ୍ଟା ୨୫ ମିନିଟ୍ ରହିବେ। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ୧୦ରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ସ୍ବାଗତ କରିବେ। ଏହା ପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲକପ୍ଟର ଯୋଗେ ମୋଦୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହେଲିପ୍ୟାଡ ଯିବେ। ସେଠାରେ ୪ଟା ୩୫ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆରବିଆଇର ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ମ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଉଦଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୪ଟା ୪୫ ରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାୟ ୧ ଘଣ୍ଟା ରହିବେ।
7.Odisha News: କଟକରେ ରେଳ ଧାରଣାରୁ ଜଣେ ପୁଲିସ ASIଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମୃତ ASI ହେଉଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ। ସେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଛି, ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର କଟକର ବିଡ଼ାନାସୀ ଚହଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ବାଲୁଗାଁରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରେଳ ଧାରଣାରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।
8.Land Slide: ତାମିଲନାଡୁର ନୀଳଗିରି ଓ କୋଏମ୍ବାଟୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାହାଡ଼ରୁ ମାଟି, ବଡ଼ ପଥର ଓ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଏକ ସରକାରୀ ବସ୍ର ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ବାର୍ଲିୟାର ଗାଁରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଘରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରି ଆସିଥିବାରୁ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଟଳିଯାଇଛି।
9.Anant singh: ବିହାରର ବାହୁବଳୀ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ସିଂହଙ୍କୁ ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ (JDU) ପକ୍ଷରୁ ୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ପାଟନା ସ୍ନାତକ ନିର୍ବାଚନରେ JDU ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୀରଜ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଏବଂ ଦଳବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ହେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦଳ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଅନନ୍ତ ସିଂହ ଜନ ସୁରାଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନୁଜ କୁମାର ସିଂହଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦଳବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରି JDU ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଛି।
10. IND vs NZ: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମୁକାବିଲାରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୧୮୦ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ୪ ୱିକେଟ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିନେଇଛି।