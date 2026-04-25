Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3191956
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Apr 25, 2026, 08:21 AM IST

Trending Photos

1.Summer Vacation: ଏପ୍ରିଲ ୨୭ରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଏ ନେଇ ଆଗୁଆ ଖରାଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗୁଆ ଖରାଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ, ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ, ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା, ଜନଗଣନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସ୍‌ କାମ ଜାରି ରହିବ।

2.Iran-USA: ଖୁବଶୀଘ୍ର ଇରାନ-ଆମେରିକା ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରାଘଚି ଓ ଟିମ୍‌। ଆମେରିକା ସହ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବନି କହିଲା ଇରାନ। ଇରାନ-ଆମେରିକା ପରୋକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ହେବାର ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା। 

3.Assembly Session: ଆସନ୍ତା ୩୦ ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ। ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍‌ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା। ମାତ୍ର ଦିନକ ପାଇଁ ବସିବ ବିଧାନସଭା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ। ବିଧାନସଭା ଭବନରେ ଦିନ ୧୧ଟାରେ ବସିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ। ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା।

Add Zee News as a Preferred Source

4.Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ତାତିରୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶସ୍ତି ଦେଇଛି।  ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ୪୪.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ୨୫ ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥି ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଗରମ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଲପୁର, ହୀରାକୁଦ, ରାଉରକେଲାରେ ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୩୯.୨ ଡିଗ୍ରୀ, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ୩୫.୮ ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀରେ ୩୩ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ପାରାଦୀପରେ ୩୧.୬ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା।

5.Petrol: ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ତେଲ ଆସିବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି। ଯଦିଓ ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ ଓ ଡିଜେଲ୍‌ର କୌଣସି ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇନାହିଁ। ହେଲେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏଭଳି କିଛି କଟକଣା ସାମନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ତେଲବଜାର ଉପରେ ଥିବା ଭିତିରି ଚାପକୁ ପଦାରେ ପକାଇଦେଉଛି। ସେଭଳି ଏକ କଟକଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। କୌଣସି ଘରୋଇ କମ୍ପାନି ନୁହେଁ, ବରଂ ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଥରକେ ୫୦ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ (MS) ଓ ୫୦୦ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ହାଇସ୍ପିଡ୍‌ ଡିଜେଲ୍ (HSD) ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ୍‌ ଲଗାଇଛନ୍ତି। 

6.Raghav Chadha: ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ୍) ସଂସଦୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ ଦେଖାଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢା ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସାଂସଦଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦଳ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ରାଘବ ଚଢ଼ା, ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲ, ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ, ହରଭଜନ ସିଂହ, ରାଜିନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା, ବିକ୍ରମଜିତ ସିଂହ ସାହନି ଏବଂ ସ୍ୱାତୀ ମାଲିୱାଲ।

7. Payment: ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ।  RBI ର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ।  RBI ରଦ୍ଦ କଲା ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ। ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ RBI ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ‘ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆକ୍ଟ, ୧୯୪୯’ ଅନୁଯାୟୀ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ ର ଲାଇସେନ୍ସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ୨୪ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମୟ ଶେଷ ହେବା ସହିତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ।

8.Telengana: ତେଲଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଧା ଦରମା କାଟି ଦିଆଯିବ । ରାଜ୍ୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବକେୟା ପେନସନ ଦେବା ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ତେଲଙ୍ଗାନା କ୍ୟାବିନେଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଭନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ନେତ୍ତ୍ବରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ବେତରର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କାଟିଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ତେବେ ଏବେ କେବେ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ, ତାହା ଜଣାପଡିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

9.Odisha News: ଆସିକାରେ ବାପା ସହ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୋଟନଡ଼ା ଥାନା ଜୟପୁର ଗାଁରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ; କୋଟନଡା ଥାନା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

10.Sambalpur: ସମ୍ବଲପୁରକୁ ୩୦ ହଜାର କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। JSW ଓ ଜାପାନର JFE ଷ୍ଟିଲ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଗ୍ମ ସହଭାଗିତାରେ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାପାନର ୧୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ। ଜାପାନ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ସର୍ବବୃହତ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ବିକଶିତ ହେବ ‘ସମ୍ବଲପୁର ଗ୍ରୋଥ୍ କରିଡର’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥି ସହ ସାମିଲ ହେବ ରାଉରକେଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଓ ଦେବଗଡ଼। କେନ୍ଦୁଝରରେ ନିବେଶ ପାଇଁ JFE ଷ୍ଟିଲ୍‌କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Priyambada Rana

