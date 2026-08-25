Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Rain in Odisha: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ ତାରିଖ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ଏହି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟୀ ପ୍ରବାହ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୭.୬ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ରହିଛି।
2.Odisha School Holiday: ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବନ୍ୟା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୮୧ଟି ସ୍କୁଲ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଭଦ୍ରକ, ତିହିଡ଼ି ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ୍ର ବନ୍ୟା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଧୀନରେ ଆସିଛି। ସେହିପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ୯୩ଟି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବିଞ୍ଝାରପୁର, ବରୀ, ରସୁଲପୁର, ଦଶରଥପୁର ଓ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ରହିବ।
3.Koraput:: କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମ୍ମା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ପୋଲିସ ଓ ଡକାୟତ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବୋଲେରୋକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ଡକାୟତମାନେ ଗାଡ଼ି ନଅଟକାଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୭ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ିର ପିଛା କରିଥିଲା। ପରେ କମରା ଶ୍ମଶାନ ରାସ୍ତାରେ ଡକାୟତମାନେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ଗାଡ଼ିର ଚାବି ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଡକାୟତମାନେ ନିଜ ବୋଲେରୋ ଛାଡ଼ି ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ଧରଣର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
4.Crocodile Attack: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦଡିଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ନଦୀ ଭିତରକୁ ଟାଣିନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଶୌଚ ପାଇଁ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପାଣି ଭିତରୁ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ନଦୀ ଭିତରକୁ ଟାଣିନେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନଦୀ ନିକଟରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନଦୀରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରହିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
5.Ram Rahim: ଡେରା ସଚ୍ଚା ସୌଦା ମୁଖ୍ୟ ଗୁରମିତ ରାମ ରହିମ ସିଂହ ପୁଣିଥରେ ଜେଲରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୨୧ ଦିନିଆ ପାରୋଲ ମିଳିବା ପରେ ରୋହତକର ସୁନାରିଆ ଜେଲରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସିରସାସ୍ଥିତ ଡେରା ଆଶ୍ରମ ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯାଇଛି। ରାମ ରହିମଙ୍କ ସିରସା ଗସ୍ତକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷାର ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ନଜରଦାରୀ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କାରକେଡ୍ ସିରସା ଅଭିମୁଖେ ରବାନା ହୋଇଛି। ପାରୋଲ ସମୟରେ ସେ ସିରସା ଡେରା ଆଶ୍ରମରେ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
6.Petrol Diesel Price: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ୧୦୮.୯୭ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ୍ ଲିଟର ୧୦୦.୬୮ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୁଲ୍ୟ ଗତ କାଲି ଅପେକ୍ଷା ୧ ଟଙ୍କା ୬୦ ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ୧୦୨.୧୨ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ୯୫.୨୦ ଟଙ୍କା, କୋଲକାତାରେ ୧୧୩.୪୭ ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ୯୯.୮୨ ଟଙ୍କା, ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ୧୧୧.୧୮ ଓ ୯୭.୮୩ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ୧୦୭.୮୮ ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ୯୯.୬୫ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
7.Pihu Missing Case: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ୍ ମଧୁସୂଦନପୁରର ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ପିହୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦାବି ହୋଇଛି। ମାମଲାର ନିରପେକ୍ଷ ଓ ତ୍ୱରିତ ତଦନ୍ତ ସହ ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଘଟଣାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ବେହେରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ୬ ବର୍ଷ ଧରି ପିହୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ପରିବାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ଶିଶୁଙ୍କ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ। ପିହୁଙ୍କ ନିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପରିବାର ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚିନ୍ତା ଓ ଉଦ୍ବେଗ ଲାଗି ରହିଛି। ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିନଥିବାରୁ ମାମଲାରେ ନୂଆ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରି ପିହୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି।
8.US Iran Conflict: ଇରାନ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବେ ସାମରିକ ପଦକ୍ଷେପ ସହ ଆର୍ଥିକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି। ଆମେରିକାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ବେସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ୨୪ରେ ‘Operation Economic Outcast’ ନାମରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଇରାନର ଆର୍ଥିକ ଆୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ତେହରାନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଅଲଗା କରିବା। ବେସେଣ୍ଟ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ‘Economic D-Day’ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଇରାନକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଚାପରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ତେହରାନର ତେଲ, ଶିପିଂ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସୁନା, ଡିଜିଟାଲ୍ ଆସେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ନେଟୱର୍କ ଉପରେ ନଜର ବଢ଼ାଇବ।
9.Israel airstrikes: ଗାଜା ପଟ୍ଟିରେ ପୁଣିଥରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନାର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଗାଜାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲୀ ହାଇଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ ୮ ଜଣ ପାଲେଷ୍ଟିନୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୋମବାର ଗାଜାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଗାଜାର ଖାନ୍ ୟୁନିସ୍ରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଟେଣ୍ଟରେ ଖାଇବା ବେଳେ ୧୦ ବର୍ଷୀୟା ଅମଲ ଅବୁ ଖାତରଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
10.India vs Sri Lanka 2nd Test: ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତ ୫୦୩/୯ ସ୍କୋରରେ ପ୍ରଥମ ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତା’ର ପ୍ରଥମ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରି ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର ୮ ରନ୍ରେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଛି। ଏବେ ମ୍ୟାଚ୍ର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବାକି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଚାପ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହିଁବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘରୋଇ ଦଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଖେଳି ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବାରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇମିଂ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ।