Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 25, 2026, 08:47 AM IST

Trending Photos

1.Accident: ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଟ୍ରକ୍ ପଛରେ ପିଟି ହୋଇ ୨ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଇନ୍‌ଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ଭୁଆସୁଣୀ ଛକରେ ଘଟିଛି ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବାଇକ୍ ଚକ ପଙ୍କଚର ହେବାରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟ୍ରକକୁ ପଛରୁ ପିଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

2.Paradeep Crime: ପାରାଦୀପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁରେ ଫିଟୁଛି ଗୁମର। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ତଥ୍ୟ। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ୍ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ତେବେ ପୋଲିସ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାମଲାର ଖୁଲାସା କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

3.Sambalpur News: ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଫେସର କଲୋନୀରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡିଲେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ନବବଧୂ ଅପହରଣକାରୀ। ନବବଧୂ କଣ୍ଟାମାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଛକର ରଶ୍ମି ପୁଟେଲ(୧୯)ଙ୍କ ସହ କଣ୍ଟାମାଳ ବଡ଼ଚାପଲି ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ(୨୬)ଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଉଭୟେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ଅର୍ନ୍ତଗତ ବୁଢାରାଜା ପ୍ରଫେସର କଲୋନୀରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିୟ ଭାଈଙ୍କ ଘରେ ଏକାଠି ରହୁଥିବା ଖବର ପାଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲା ତରଭା ଥାନା ପୋଲିସ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। 

4.Baripada:  ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ବାରିପଦାରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସିଧାସଳଖ ହେଲି-ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତାୟାତ ସମୟ କମିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହେବ।

5.Weather Report: ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି।ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏଥି ସହ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା(Kendrapara), ଜଗତ୍‌ସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ(Mayurbhanj) ଜିଲ୍ଲାରେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 

6.Elephant: ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ଗଜରାଜ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ବିଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବା ମାତ୍ର ୧୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ୧୧୪ଟି ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆ ଏହି ସାଙ୍ଘାତିକ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପରେ ଏବେ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି।

7.Odisha news: ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ (OSRTC) ସମେତ ମୋଟ ୬ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ (PSU) ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ତଥା ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏହି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।

8.Nobel Winner: ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ତଥା ନୋବେଲ ବିଜେତା ପ୍ରଫେସର ମାଇକେଲ କ୍ରେମର ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।

9.Odisha News: ଓଡ଼ିଶାରେ ମଣିଷ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି । ଗତ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ୮୦୯ ଜଣ ଲୋକ ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ହିଂସାରେ ୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆ ଏହି ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

10. Domestic Violence: ଜଳେଶ୍ବରରେ ଶ୍ବଶୁର ଘରେ ଜ୍ବାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଘଟଣା। ସପ୍ତାହେ ପରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁତର ଶ୍ବଶୁରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କଟକ ଏସ୍‌ସିବିରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ନେବାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ। ୧୭ ତାରିଖରେ ବାଲିଆପାଳ ନାରାୟଣପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଥିଲା ଅଘଟଣ। ପାରିବାରିକ କଳିରୁ ଶ୍ବଶୁର ଘରକୁ ଆସି ପତ୍ନୀକୁ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଶ୍ବଶୁର ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଶାଶୁ, ଶ୍ବଶୁର, ଶଳା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ।

Priyambada Rana

