Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Trending Photos
1.Abhijit Majumdar: ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଳାଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥାଇ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ରହିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୫୪ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇୟାଇଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଫଳରେ ସଂଗୀତ ଜଗତରେ ଏକ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
2.Abhijit Majumdar: ଗୀତିକାର ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଦୁଖରେ ଭାଙ୍ଗିପଡି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସବୁ ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା... ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ। ମୋ ପାଇଁ , ଗୋଟେ ଦିନ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇନି ଆମର। ଯଦି ପ୍ରଯୋଜକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିବେ ଅନ୍ୟ ଗୀତିକାରଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ କହେ ଗୀତ ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଲେଖିବେ। ୩୫ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଆମର। ସେ ଖୁବ ମେଳାପି ଏବଂ ଖୋଲା ଦିଲ୍ ବାଲା। ଟୁଟୁ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ବଡ ଭାଈ ହିସାବରେ ଏତିକି କହିବି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀର ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବାପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ସଫଳତା ଏବଂ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ନିଶାଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିଛି। ଅଭିନେତା ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ସିନେମାରେ ଗୀତ ହିଟ୍ ହେବା ପରେ ସିନେମା ହିଟ୍ ହୋଇଛି।
3.Padmashree: ଓଡ଼ିଶାରୁ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୩ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର, ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ।
4.Governor Medal:୨୦୨୫ ପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହେଲା ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦକ। ମୋଟ୍ ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦକ। IG ନୀତି ଶେଖର, ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦକ। ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ASP ଅନୁପମା ମହାପାତ୍ର ପାଇବେ ପଦକ।
5.TVK: ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ TVK। ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ହୁଇସିଲ୍ ଉନ୍ମୋଚନ ଅବସରରେ ବିଜୟଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ବଡ଼ ସେନା ଅଛି, କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାମିଲନାଡୁରେ TVK ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ବଢୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବୁ।
6.Rajyasabha: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗଣିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ୨ଟି ସିଟ୍ ବିଜେପିର, ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ସିଟ୍ ବିଜେପିକୁ ଯାଇପାରେ କହିଲେ ବାବୁ ସିଂ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ସିଟ୍ ଯେ ବିଜେପିକୁ ନଯିବ ତାହା କହିହେବନି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରୁଛନ୍ତି,ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବାରୁ ତୃତୀୟ ସିଟ୍ ଯେ ବିଜେଡିର ହେବ ତାହା କହିହେବ।
7.Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର: ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲସର ଅପରେସନ ଗୋ ରକ୍ଷକରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଜାରୀ ରହିଛି। ଏନେଇ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନା ରାଙ୍କି ଗ୍ରାମରେ ତପନ କୁମାର ବାରିକ (ଟିଟୁ ବାରିକ) ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ତପନ ବାରିକ ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ରେ ଏହି ଚଢାଉ ଜାରୀ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ ତନତନ୍ କରି ଛାନଭିନ କରୁଛି ପୋଲିସ।
8.Mann ki Baat: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରବିବାର ଦିନ "ମନ କି ବାତ"ର ୧୩୦ତମ ଏପିସୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମନ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ୍। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଭାବନଶୀଳ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଜେ ଖୋଜନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଆଜମଗଡ଼ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଅନନ୍ତପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସଫଳ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଜନଭାଗୀଦାରୀର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
9.CBI Officers awarded: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI)ର ୩୧ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମାନିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ପଦକ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମାନ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରତୀକ କରେ।
10.Yuzvendra Chahal: ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର୍ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ। ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଲାଇମ୍ ଲାଇଟରେ ରହିଥିବା ଚହଲ ଏବେ ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୩ର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହିଳା ଶେଫାଲି ବାଗାଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ଆରଜେ ମହଭାଶଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନିକଟରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଣ୍ଟିଥିଲା। ଅଫିସିଆଲି ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।