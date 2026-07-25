Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Suna Besa: ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରେ ଆଜି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମହଣ ମହଣ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ତିନି ଠାକୁର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରକୁ ନେଇ ସକାଳୁଠାରୁ ପୁରୀରେ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଦେଶ-ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସୁନାବେଶକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ସୁନାବେଶ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ପୁରୀରେ ସମବେତ ହୁଅନ୍ତି।
2.Traffic Jam: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭିଡ଼ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଶେଷକରି ବାଟଗାଁ ନିକଟରେ ଦୀର୍ଘ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ିମୋଟର ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକି ରହୁଛି। ଚାରିଚକିଆ, ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ସହ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇ ଯାନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ସହ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଜାରି ରହିଛି।
3: Low Pressure: ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘନଘନ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବାବେଳେ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
4.Delhi Metro: ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ନିକଟରେ ଚାଲିଥିବା 'କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)'ର ବିକ୍ଷୋଭକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ କର୍ପୋରେସନ (DMRC) ଶନିବାର (୨୫ ଜୁଲାଇ) ସକାଳ ୭:୩୦ଟାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦିଲ୍ଲୀର ୧୮ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। DMRC ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ କେତେକ ଷ୍ଟେସନରେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ସୁବିଧା ଚାଲୁ ରହିବ।
5.Delhi Police: ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଦେଶ ସମସ୍ତ ପଦବୀର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଓ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
6.STF: ଦେଶରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଓ ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ କଡ଼ା ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧୀନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (STF) ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟିମ୍ ପବ୍ଲିକ ଏଗ୍ଜାମିନେସନ୍ସ (ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅନଫେୟାର୍ ମିନ୍ସ) ଆକ୍ଟ–୨୦୨୪ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍, ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଓ ସଂଗଠିତ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଏହି ବିଶେଷ ଟିମ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବ।
7. Sonam Wangchuk: ୨୬ ଦିନର ଦୀର୍ଘ ଅନଶନ ଶେଷ କରିବା ପରେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ପୁଣି ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଆଶ୍ୱାସନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସେ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବୋଲି ସେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
8. PM Modi: ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯୁବମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଭିଡିଓକୁ ମିଳିଥିବା ବିପୁଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ଗଠନମୂଳକ ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଯୁବମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ସକ୍ରିୟ ଭାଗୀଦାରି ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମୋଦି ନିଜ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
9.Hormuz Attack: ହର୍ମୁଜ ଜଳପଥରେ ମୋଜାମ୍ବିକରୁ ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ବୋଝେଇ ଆସୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ‘ଦିଶା’ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଜାହାଜରେ ୨୮ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବାବେଳେ ଜାହାଜ ଓ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଜାରି ରହିଛି।
10.Commonwealth Games 2026: ୨୦୨୬ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ପାରା ପାୱରଲିଫ୍ଟର ଝଣ୍ଡୁ କୁମାର। ପୁରୁଷ ହେଭିୱେଟ୍ ପାରା ପାୱରଲିଫ୍ଟିଂ ଫାଇନାଲରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୯୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଲିଫ୍ଟ କରି ୧୩୦.୯ ପଏଣ୍ଟ ସହ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ଭାରତର ପଦକ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି।